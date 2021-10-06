Як зробити варення з м’яти? Кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про найпоширеніші помилки під час приготування м’ятного варення! Рецепт, яким поділився переможець «МастерШеф»-6, дозволить зробити чудові заготовки на зиму.

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Варення з м’яти: рецепт

Складові:

М’ята – 400 г;

Цукор – 400 г;

Вода – 200 мл;

Суміш для приготування варення (або агар-агар) – 20 г;

Петрушка – 200 г;

Шпинат – 200 г;

Лимон – 1 шт.

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Спосіб приготування:

М’яту нарізати, присипати цукром, додати воду і залишити на 3 год. Віджати рідину, що виділилася. Додати в рідину суміш для варення або агар-агар і варити 5-7 хв. Для зеленого варення – подрібнити петрушку і шпинат, додати воду, віджати крізь марлю. Нагріти отриману рідину до 80 °С. Процідити крізь вафельний рушник, додати отриманий хлорофілл у варення. Щоб зробити заготовку на зиму – додати у варення сік 1 лимона і проварити 30 хв. Розлити по стерилізованих банках, закатати.

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