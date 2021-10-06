Как приготовить крем-суп из каштанов от Стефана Вайттинадана? Подробный рецепт – в нашем материале. Кстати, главный ингредиент этого блюда может защитить от преждевременного старения и появления морщин!

Ингредиенты:

Каштаны — 50 г (уже отваренных и очищенных)

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Шампиньоны — 100 г

Чеснок — 1 головка

Бульон — 1 л

Сливки 30% — 80 мл

Сливочное масло — 1 ст. л. (15 г)

Соевый соус — 20 мл

Лесные орехи — 70 г

Щепотка мускатного ореха

Сыр пармезан

Кусочки багета — 2 шт.

Соль и перец по вкусу

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Приготовление:

Растапливаем сливочное масло. Обжариваем на этом масле мелко нарезанный лук, вливаем туда соевый соус. Тушим до готовности (нужно, чтобы лук стал мягким). Измельчаем на терке каштаны. Добавляем их в сковороду. Важно! Каштаны предварительно отварите в течение 30 – 45 мин. до готовности (время приготовления сильно зависит от вида и размера каштанов). Отваренные каштаны нужно очистить от кожуры. Нарезаем небольшими кусочками грибы. Добавляем их к овощам и тушим, периодически помешивая. Солим и приправляем перцем. Вливаем вино, добавляем лавровый лист, мускатный орех, горсть белых грибов, сливки и молоко. Доводим до кипения, перекладываем смесь в блендер, добавляем лесные орехи и измельчаем до однородной консистенции. Приправляем солью и перцем. При необходимости доводим до желаемой консистенции, добавляя бульон или обычную воду.

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Идеальный вариант подачи – с домашними сухариками.

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