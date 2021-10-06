Крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана
06.10.2021
Як приготувати крем-суп із каштанів від Стефана Вайттінадана? Детальний рецепт – у нашому матеріалі. До речі, головний інгредієнт цієї страви може захистити від передчасного старіння та появи зморщок!
Інгредієнти:
- Каштани – 50 г (уже відварених та очищених)
- Цибулина – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Шампіньйони – 100 г
- Часник – 1 головка
- Бульйон – 1 л
- Вершки 30% – 80 мл
- Вершкове масло – 1 ст. л. (15 г)
- Соєвий соус – 20 мл
- Лісові горіхи – 70 г
- Дрібка мускатного горіха
- Сир пармезан
- Шматочки багету – 2 шт.
- Сіль та перець за смаком
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Приготування:
- Розтоплюємо вершкове масло. Обсмажуємо на цьому маслі дрібно нарізану цибулю, вливаємо туди соєвий соус. Тушкуємо до готовності (потрібно, щоб цибуля стала м’якою).
- Подрібнюємо на тертці каштани. Додаємо їх у сковорідку. Важливо! Каштани попередньо відваріть протягом 30–45 хв. до готовності (час приготування дуже залежить від виду і розміру каштанів). Відварені каштани потрібно очистити від шкірки.
- Нарізаємо невеликими шматочками гриби. Додаємо їх до овочів і тушкуємо, періодично помішуючи. Солимо та приправляємо перцем.
- Вливаємо вино, додаємо лавровий листок, мускатний горіх, жменьку білих грибів, вершки і молоко.
- Доводимо до кипіння, перекладаємо суміш у блендер, додаємо лісові горіхи та подрібнюємо до однорідної консистенції.
- Приправляємо сіллю і перцем. За потреби доводимо до бажаної консистенції, додаючи бульйон чи воду.
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Ідеальний варіант подачі – з домашніми сухариками.
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