Еще с детства все привыкли остро реагировать на ячневую крупу. Многие считают ее недостаточно привлекательной, невкусной. Евгений Клопотенко, победитель 5-го сезона «Мастер Шеф», решил разрушить все стереотипы, сделав ячневую крупу любимицей ресторанов. Он поделился своим рецептом умопомрачительного рулета из ячки. Подробную инструкцию по приготовлению вы можете узнать прямо сейчас!

Больше по теме: Маринады для говядины, курятины и баранины

Ингредиенты:

Отварная ячневая крупа – 500 г

Шампиньоны – 100 – 150 г

Яйцо – 1 шт.

Кориандр – щепотка

Тимьян — щепотка

Укроп – по вкусу

Морковь – 100 г

Корень сельдерея – 100 г

Лук – 100 г

Брынза – 70 – 100 г

Подчеревок – 200 г

Приготовление

Нарезать отдельно кубиками шампиньоны, а потом морковь, лук, сельдерей, брынзу. Обжарить грибы на подсолнечном (оливковом) масле, добавить соли. Обжарить овощи (отдельно от грибов), добавив в них специи по вкусу. Отбить подчеревок, при этом кусочки должны лежать на пергаменте. Бекон разложить на пергаменте в линию. Смешать: овощи, ячневую крупу, сырое яйцо до состояния фарша. Равномерно разложить фарш на бекон, по краям оставляя небольшой участок. Сверху разместить грибы и брынзу. При помощи пергамента сформировать рулет и поместить в духовку на 30 минут при 190 °.

Больше по теме: Домашняя «Любительская» колбаса

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ