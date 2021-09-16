Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Рулет из ячневой крупы с беконом и грибами: рецепт Евгения Клопотенко

16.09.2021

Еще с детства все привыкли остро реагировать на ячневую крупу. Многие считают ее недостаточно привлекательной, невкусной. Евгений Клопотенко, победитель 5-го сезона «Мастер Шеф», решил разрушить все стереотипы, сделав ячневую крупу любимицей ресторанов. Он поделился своим рецептом умопомрачительного рулета из ячки. Подробную инструкцию по приготовлению вы можете узнать прямо сейчас!

рулетики с беконом

Больше по теме: Маринады для говядины, курятины и баранины

Ингредиенты:

  • Отварная ячневая крупа – 500 г
  • Шампиньоны – 100 – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кориандр – щепотка
  • Тимьян — щепотка
  • Укроп – по вкусу
  • Морковь – 100 г
  • Корень сельдерея – 100 г
  • Лук – 100 г
  • Брынза – 70 – 100 г
  • Подчеревок – 200 г

Приготовление

  1. Нарезать отдельно кубиками шампиньоны, а потом морковь, лук, сельдерей, брынзу.
  2. Обжарить грибы на подсолнечном (оливковом) масле, добавить соли.
  3. Обжарить овощи (отдельно от грибов), добавив в них специи по вкусу.
  4. Отбить подчеревок, при этом кусочки должны лежать на пергаменте.
  5. Бекон разложить на пергаменте в линию.
  6. Смешать: овощи, ячневую крупу, сырое яйцо до состояния фарша.
  7. Равномерно разложить фарш на бекон, по краям оставляя небольшой участок.
  8. Сверху разместить грибы и брынзу.
  9. При помощи пергамента сформировать рулет и поместить в духовку на 30 минут при 190°.

Больше по теме: Домашняя «Любительская» колбаса

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить