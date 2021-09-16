Рулет з ячної крупи з беконом та грибами: рецепт Євгена Клопотенка
16.09.2021
Ще з дитинства всі звикли гостро реагувати на ячну крупу. Багато хто вважає її недостатньо привабливою, несмачною. Євген Клопотенко, переможець 5-го сезону «МастерШеф», вирішив зруйнувати всі стереотипи, зробивши ячну крупу улюбленицею ресторанів. Він поділився своїм рецептом запаморочливого рулету з ячки. Докладну інструкцію з приготування ви можете дізнатися зараз!
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Складові:
- Відварна ячна крупа – 500 г
- Печериці – 100 – 150 г
- Яйце – 1 шт.
- Коріандр – щіпка
- Чебрець – щіпка
- Кріп – за смаком
- Морква – 100 г
- Корінь селери – 100 г
- Лук – 100 г
- Бринза – 70 – 100 г
- Підчеревина- 200 г
Приготування
- Нарізати окремо кубиками печериці, потім – моркву, цибулю, селеру, бринзу.
- Обсмажити гриби на соняшниковій (оливковій) олії, додати солі.
- Смажити овочі (окремо від грибів), додати в них спеції за смаком.
- Відбити підчеревину, при цьому шматочки повинні лежати на пергаменті.
- Бекон розкласти на пергаменті в лінію.
- Змішати: овочі, ячну крупу, сире яйце до стану фаршу.
- Рівномірно розкласти фарш на бекон, по краях залишаючи невелику ділянку.
- Зверху розмістити гриби та бринзу.
- За допомогою пергаменту сформувати рулет та помістити в духовку на 30 хвилин при 190 °.
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