Ще з дитинства всі звикли гостро реагувати на ячну крупу. Багато хто вважає її недостатньо привабливою, несмачною. Євген Клопотенко, переможець 5-го сезону «МастерШеф», вирішив зруйнувати всі стереотипи, зробивши ячну крупу улюбленицею ресторанів. Він поділився своїм рецептом запаморочливого рулету з ячки. Докладну інструкцію з приготування ви можете дізнатися зараз!

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Складові:

Відварна ячна крупа – 500 г

Печериці – 100 – 150 г

Яйце – 1 шт.

Коріандр – щіпка

Чебрець – щіпка

Кріп – за смаком

Морква – 100 г

Корінь селери – 100 г

Лук – 100 г

Бринза – 70 – 100 г

Підчеревина- 200 г

Приготування

Нарізати окремо кубиками печериці, потім – моркву, цибулю, селеру, бринзу. Обсмажити гриби на соняшниковій (оливковій) олії, додати солі. Смажити овочі (окремо від грибів), додати в них спеції за смаком. Відбити підчеревину, при цьому шматочки повинні лежати на пергаменті. Бекон розкласти на пергаменті в лінію. Змішати: овочі, ячну крупу, сире яйце до стану фаршу. Рівномірно розкласти фарш на бекон, по краях залишаючи невелику ділянку. Зверху розмістити гриби та бринзу. За допомогою пергаменту сформувати рулет та помістити в духовку на 30 хвилин при 190 °.

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