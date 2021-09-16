Не знаете, как удалить лоснящиеся пятна с одежды? Оля Волкова нашла три способа, как легко это сделать доступными домашними средствами. Читайте, как вывести лоснящиеся пятна и вернуть любимой одежде первоначальный вид!

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Способ № 1. Черный чай

Этот способ подойдет для черных плотных тканей. Смочите пятно крепким настоем черного листового чая, затем проутюжьте его через марлю.

Способ № 2. Нашатырный спирт

А этот способ хорош для синтетических тканей. Сначала нужно развести 1 ч. л. нашатыря в 0,5 л воды, затем добавить несколько капель жидкого мыла для устранения резкого запаха. Смочите в растворе губку и трите ею пятно до полного исчезновения. Затем вещь нужно прогладить через марлю.

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Способ № 3. Пар

Пар подходит для вещей из велюровой ткани. Подержите вещь над емкостью с паром, чтобы тот хорошо обдал блестящий участок. Держать нужно минимум 10 мин. Если пятна огромные, оставьте вещь над кипятком в закрытой ванной комнате. После отпаривания удалите остатки влаги с одежды обычной щеткой.

Не забывайте гладить вещи наизнанку с помощью марли и правильного температурного режима. Но если все же лоснящиеся пятна появились на любимых вещах, наши советы помогут это исправить!

Video: Как удалить лоснящиеся пятна с одежды: топ-3 способов Не знаете, как удалить лоснящиеся пятна с одежды? Оля Волкова покажет три способа, как вывести лоснящиеся пятна легко и доступными средствами

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