Не знаєте, як видалити лискучі плями з одягу? Оля Волкова знайшла три способи, як легко це зробити доступними домашніми засобами. Читайте, як вивести лискучі плями та повернути улюбленому одягу новий вигляд!

Спосіб № 1. Чорний чай

Цей спосіб підійде для чорних цупких тканин. Намочіть пляму міцним настоєм чорного листового чаю, потім попрасуйте її через марлю.

Спосіб № 2. Нашатирний спирт

А цей спосіб підходить для синтетичних тканин. Спочатку потрібно розбавити 1 ч. л. нашатирю в 0,5 л води, потім додати кілька крапель рідкого мила для усунення різкого запаху. Намочіть у розчині губку і тріть нею пляму до повного зникнення. Потім річ ​​потрібно попрасувати через марлю.

Спосіб № 3. Пара

Пара підходить для речей з велюрової тканини. Потримайте річ над ємністю з парою, щоб вона добре розмочила блискучу ділянку. Тримати потрібно мінімум 10 хв. Якщо плями величезні, залиште річ над окропом у закритій ванній кімнаті. Після відпарювання видаліть залишки вологи з одягу звичайною щіткою.

Не забувайте прасувати речі навиворіт за допомогою марлі та правильного температурного режиму. Але якщо все ж лискучі плями з’явилися на улюблених речах, наші поради допоможуть це виправити!

