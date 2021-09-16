Як видалити лискучі плями з одягу: топ-3 способів
Не знаєте, як видалити лискучі плями з одягу? Оля Волкова знайшла три способи, як легко це зробити доступними домашніми засобами. Читайте, як вивести лискучі плями та повернути улюбленому одягу новий вигляд!
Більше на тему: Як почистити матрац від плям: поради Костянтина Грубича
Спосіб № 1. Чорний чай
Цей спосіб підійде для чорних цупких тканин. Намочіть пляму міцним настоєм чорного листового чаю, потім попрасуйте її через марлю.
Спосіб № 2. Нашатирний спирт
А цей спосіб підходить для синтетичних тканин. Спочатку потрібно розбавити 1 ч. л. нашатирю в 0,5 л води, потім додати кілька крапель рідкого мила для усунення різкого запаху. Намочіть у розчині губку і тріть нею пляму до повного зникнення. Потім річ потрібно попрасувати через марлю.
Більше на тему: Як помити холодильник, щоб він вас не отруїв
Спосіб № 3. Пара
Пара підходить для речей з велюрової тканини. Потримайте річ над ємністю з парою, щоб вона добре розмочила блискучу ділянку. Тримати потрібно мінімум 10 хв. Якщо плями величезні, залиште річ над окропом у закритій ванній кімнаті. Після відпарювання видаліть залишки вологи з одягу звичайною щіткою.
Не забувайте прасувати речі навиворіт за допомогою марлі та правильного температурного режиму. Але якщо все ж лискучі плями з’явилися на улюблених речах, наші поради допоможуть це виправити!