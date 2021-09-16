А вы знаете, как наносить румяна, чтобы макияж был всегда безупречным? Звездный визажист Елена Мельник в своем мастер-классе расскажет, какие самые распространенные ошибки совершают фактически все девушки и как их избежать. Подробности о том, как правильно наносить румяна, читайте в нашем материале.

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Ошибка № 1. Наносить румяна на еще влажный тональный крем

Из-за такого нанесения румяна ложатся неравномерно и могут скатываться. Правильно: прежде чем наносить румяна на тональный крем, нужно подождать 2 минуты, затем промокнуть лицо салфеткой.

Ошибка № 2. Большая кисть для нанесения румян

Слишком большая кисть нанесет оттенок толстым слоем на линию скул. Правильно: выбирать размер кисти средний или чуть меньше среднего.

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Ошибка № 3. Наносить румяна на пудру

Из-за этого румяна на лице выглядят неестественно. Правильно: сначала нанести румяна, а потом немного пудры кистью. Она сделает цвет румян более естественным, приглушенным.

Ошибка № 4. Наносить румяна, держа кисть перпендикулярно

Из-за нанесения румян срезанной частью кисти появляется раздражение, ведь ворсинки покалывают кожу. Также румяна лягут не ровно, а сплошным пятном. Правильно: наносить румяна, держа кисточку под углом 60 градусов. Прислоните боковой частью кисть к лицу и тяните по линии нанесения. Благодаря этому румянец будет естественным и ровным.

Ошибка № 5. Использовать жесткую кисть для нанесения румян

Жесткая кисть наносит румяна сплошным грубым слоем. Правильно: для нанесения румян использовать мягкую кисть. Для того чтобы проверить мягкость кисти, проведите небольшой тест: наберите кистью немного румян, затем проведите линию на листе белой бумаги. Если увидите, что линия получилась сплошная, то кисть слишком жесткая. Если же линия не ровная – кисть мягкая.

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Video: Как правильно наносить румяна: секреты Узнайте, как правильно наносить румяна в мастер-классе Елены Мельник. Звездный визажист расскажет, какие ошибки при нанесении румян совершают чаще всего и как их избежать

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