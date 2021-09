А ви знаєте, як наносити рум’яна, щоб макіяж був завжди бездоганним? Зірковий візажист Олена Мельник у своєму майстер-класі розповість, які найпоширеніші помилки роблять практично всі дівчата та як їх уникнути. Подробиці про те, як правильно наносити рум’яна, читайте в нашому матеріалі.

Помилка № 1 .Наносити рум’яна на ще вологий тональний крем

Через таке нанесення рум’яна лягають нерівномірно й можуть скочуватися. Правильно: перш ніж наносити рум’яна на тональний крем, потрібно зачекати 2 хвилини, потім промокнути обличчя серветкою.

Помилка № 2. Великий пензлик для нанесення рум’ян

Занадто великий пензлик нанесе відтінок товстим шаром на лінію скул. Правильно: вибирати розмір пензлика середній або трохи менший ніж середній.

Помилка № 3. Наносити рум’яна на пудру

Через це рум’яна на обличчі виглядають неприродно. Правильно: спочатку нанести рум’яна, а потім трохи пудри пензлем. Вона зробить колір рум’ян природним, приглушеним.

Помилка № 4. Наносити рум’яна, тримаючи пензлик перпендикулярно

Через нанесення рум’ян зрізаною частиною пензлика з’являється подразнення, адже ворсинки поколюють шкіру. Також рум’яна ляжуть не рівно, а суцільною плямою. Правильно: наносити рум’яна, тримаючи пензлик під кутом 60 градусів. Притуліть бічну частину пензля до обличчя й тягніть по лінії нанесення. Завдяки цьому рум’янець буде природним і рівним.

Помилка № 5. Використовувати жорстку кисть для нанесення рум’ян

Жорстка кисть наносить рум’яна суцільним грубим шаром. Правильно: для нанесення рум’ян використовувати м’яку кисть. Для того щоб перевірити м’якість кисті, проведіть невеликий тест: наберіть пензлем трохи рум’ян, потім проведіть лінію на аркуші білого паперу. Якщо побачите, що лінія вийшла суцільна, то пензлик занадто жорсткий. Якщо ж лінія нерівна – пензлик м’який.

