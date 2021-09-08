У вас разбегаются глаза при виде изобилия вин на стеллажах, да так, что не знаете, что выбрать? Хотите вкусный и одновременно качественный продукт? Эксперт по винам Андрей Бабаев знает, как вам помочь! Специально для вас – советы по выбору хорошего вина в магазине и 3 экспресс-теста на определение качества напитка!

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Итак, первое, что вам нужно знать, – это зоны риска для хранения вина в магазине. Таковыми являются зона возле входной двери, а также возле окна. Перепады температур, которые наблюдаются в этих местах, негативно влияют на продукт. Ведь вино очень чувствительное к резким сменам температуры.

Также выбирать нужно такое вино, где на этикетке указано название сорта винограда, из которого оно изготовлено. Если это купажированное вино, отдайте предпочтение тому напитку, на котором указаны сорта винограда. Чем больше конкретной информации – тем больше гарантий высокого качества продукта.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: наиболее качественным напитком виноделы считают сухое вино. В полусладкие, сладкие и крепленые вина можно добавить сладкий виноградный сок или свекловичный сахар. А сухое вино – это продукт естественного брожения виноградного сока. Для его изготовления используется более качественный виноград, его нельзя изготовить из концентрата.

Тест пеной

Налейте в пустую бутылку вино на 1/2. Закройте и взболтайте. Если пена быстро спадет, то перед нами хорошее вино, а если она долго держится на поверхности – вино сомнительного качества.

Тест содой

В широкий бокал с вином добавляем половину чайной ложки соды. Тест выявляет вино, зараженное гнилостными бактериями. Причинами их появления являются нарушение санитарных норм, больной серой гнилью виноград, примеси сернистой кислоты или хлорной извести, попавшей с оборудования при нарушении технологических процессов. Бактерии придают вину неприятное послевкусие и запах мышиного помета, который слабо заметен без соды, но ярко проявляется с ее помощью. Качественное вино будет лишь немного пахнуть содой.

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Тест глицерином

В широкий бокал с вином ложкой вливаем 1 чайную ложку глицерина (пропорция: 5/1). Тест выявляет присутствие в вине искусственных красителей – анилиновых, нафталиновых. Если граница раздела фаз вина и глицерина четкая, то можно говорить о натуральности данного вина. Искусственные же красители окрасят глицерин, и четкой границы между фазами вина и глицерина не будет.

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