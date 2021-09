Губитесь, коли бачите різноманіття вин на стелажах? Хочете смачний і водночас якісний продукт? Експерт із вин Андрій Бабаєв знає, як вам допомогти! Спеціально для вас – поради для вибору хорошого вина в магазині та 3 експрес-тести на визначення якості напою!

Отже, перше, що вам потрібно знати, – це зони ризику для зберігання вина в магазині. Такими є зона біля вхідних дверей, а також біля вікна. Перепади температур, які спостерігаються в цих місцях, негативно впливають на продукт. Адже вино дуже чутливе до різких змін температури.

Також вибирати потрібно вино, на етикетці якого зазначено назву сорту винограду, з якого воно виготовлене. Якщо це купажоване вино, віддайте перевагу тому напою, на якому теж зазначено сорти винограду. Що більше конкретної інформації, то більше гарантій високої якості продукту.

ЦЕ ЦІКАВО: найякіснішим напоєм винороби вважають сухе вино. У напівсолодкі, солодкі і міцні вина можна додати солодкий виноградний сік або буряковий цукор. А сухе вино – це продукт природного бродіння виноградного соку. Для його виготовлення використовується якісніший виноград, його не можна виготовити з концентрату.

Наповніть порожню пляшку вином на 1/2. Закоркуйте і збовтайте. Якщо піна швидко спаде, то перед нами хороше, якісне вино. Якщо піна довго тримається на поверхні – вино сумнівної якості.

У широкий келих з вином додаємо половину чайної ложки соди. Тест виявляє вино, заражене гнильними бактеріями. Причинами їх появи є порушення санітарних норм, хворий на сіру гниль виноград, домішки сірчаної кислоти або хлорного вапна, що потрапили з обладнання при порушенні технологічних процесів. Бактерії надають вину неприємного посмаку і запаху мишачого посліду, який слабо відчутний без соди, але яскраво проявляється за її допомогою. Якісне вино буде лише трохи пахнути содою.

У широкий келих з вином ложкою вливаємо 1 чайну ложку гліцерину (пропорція: 5/1). Тест виявляє вміст у вині штучних барвників – анілінових, нафталінових. Якщо межа поділу фаз вина і гліцерину чітка, то можна говорити про те, що вино натуральне. Штучні фарбники забарвлять гліцерин, і чіткої межі між фазами вина і гліцерину не вийде.

