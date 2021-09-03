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Диетический тёплый салат из фасоли: рецепт пошагово

03.09.2021

А вы когда-нибудь пробовали салат, калорийность которого составляет не больше 250 килокалорий, но при этом им можно накормить всю семью? А спортивный эксперт Игорь Обуховский не только полакомился этим блюдом, но и узнал секрет его приготовления. Так что рецепт тёплого салата из фасоли вы можете записать прямо сейчас!

салат из фасоли

Ингредиенты:

  • лук ялтинский – ½ шт.
  • отварная белая фасоль – 100 г
  • отварная красная фасоль – 100 г
  • стручковая фасоль – 400 г
  • масло оливковое – 3 ст. л.
  • помидоры – 2 шт.

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Приготовление:

  1. Отварить белую и красную фасоль, слить жидкость, перемешать.
  2. Зелёную фасоль насыпать в сито, отправить в сотейник и обдать кипятком.
  3. Помидоры бланшировать – окунуть в кипящую воду на 15-20 секунд, чтобы очистить кожуру.
  4. Помидоры нарезать полосками, сбрызнуть маслом, запекать в разогретой до 180 °С духовке 12-15 минут.
  5. Перемешать фасоль с помидорами, посолить, поперчить добавить заправку. Аккуратно перемешать салат и подавать тёплым.

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Смотрите на видео прямо сейчас, как приготовить теплый салат из фасоли и диетические котлеты из фасоли:

Video: Диетический тёплый салат из фасоли: рецепт пошагово

А вы когда-нибудь пробовали салат, калорийность которого составляет не больше 250 калорий, но при этом им можно накормить всю семью? А у нас есть такой рецепт!

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