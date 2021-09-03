А ви колись куштували салат, калорійність якого становить не більше 250 кілокалорій, але при цьому ним можна нагодувати всю сім’ю? А спортивний експерт Ігор Обуховський не тільки поласував цією стравою, а й дізнався секрет її приготування. Рецепт теплого салату з квасолі ви можете записати просто зараз!

Інгредієнти:

Цибуля ялтинська – ½ шт.

Відварна біла квасоля – 100 г

Відварна червона квасоля – 100 г

Стручкова квасоля – 400 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Помідори – 2 шт.

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Приготування:

Відварити білу і червону квасолю, злити рідину, перемішати. Зелену квасолю насипати в сито, відправити в сотейник і обдати окропом. Помідори бланшувати: занурити в киплячу воду на 15-20 секунд, щоб очистити шкірку. Помідори нарізати смужками, скропити олією, запікати в розігрітій до 180 °С духовці 12-15 хвилин. Перемішати квасолю з помідорами, посолити, поперчити додати заправку. Акуратно перемішати салат і подавати теплим.

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Дивіться на відео просто зараз, як приготувати теплий салат з квасолі та дієтичні котлети з квасолі:

Video: Дієтичний теплий салат з квасолі від Ігоря Обуховського А ви коли-небудь куштували салат, калорійність якого становить не більше 250 калорій, але при цьому їм можна нагодувати всю сім'ю? А у нас є такий рецепт!

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