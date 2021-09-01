Макияж для чувствительных глаз от Елены Мельник

Каждый раз, подкрашивая глаза, вы плачете? Как превратить макияж для чувствительных глаз из пытки в удовольствие, знает и готова показать звёздный визажист Елена Мельник.

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Многие девушки страдают, когда делают макияж глаз. Слезы текут, всё тут же размазывается… А потом, при выходе на улицу, все, мягко говоря, выглядят нелепо, ведь макияж очень быстро растекается из-за слез, выступающих от порывов ветра или холода. Но есть отличные способы, которые могут предотвратить данную проблему!

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К сожалению, особенности реакции мы никак неисправим. Но подобрать правильный макияж для чувствительных глаз, чтобы больше не чувствовалось жжение, зуд, чувство песка или инородного тела в глазу – можно. Из-за неправильного нанесения косметики на глаза они долгое время находятся в состоянии раздражённости. Но таких последствий может и не быть, если знать правильную технику нанесения безопасного макияжа.

Перед нанесением макияжа промокните веки ватным диском или мягкой салфеткой.

Тени

Ошибка. Использовать сухие тени.

Важное правило, если у вас чувствительные глаза, нужно избегать таких теней: тени-пудра, рассыпчатые, тени с блёстками. Это все может попадать на вашу слизистую, в итоге появляются различные неприятные ощущения, краснота и слезы.

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Решение. Макияж для чувствительных глаз всегда нужно выполнять тенями кремовой текстуры. Наносить их лучше всего подушечками пальцев. Пальцами вы можете даже сделать растушёвку или переходы. Как вам угодно, можно на внутренний угол глаза нанести светлые тени, а на внешний – тёмные, если это вечерний макияж. Для дневного макияжа прекрасно подойдут тени натуральных оттенков.

Кисточками пользоваться можно. Дело в том, что наши глаза начинают слезиться из-за попадания в них пыли и соринок, вполне естественно, что весь этот мусор может находиться в кисточках. Поэтому, если вам непривычна техника нанесения теней пальцами, используйте кисти. Они должны быть чистыми, как и щеточки, аппликаторы. Грязные кисти могут привести к инфекциям, поэтому всем обладательницам чувствительных глаз, я настоятельно рекомендую мыть кисти после каждого использования мягким шампунем или мылом. Оставляйте сушить их на чистом полотенце.

Подводка

Ошибка. Подводить глаза и рисовать стрелки карандашом. Сухой карандаш ещё больше усугубляет ситуацию, раздражая глаза. И ни в коем случае нельзя подводить внутреннее веко.

Решение. Идеальный вариант – это жидкая подводка. При том, конечно, выбирайте мягкую кисточку, а не фломастер, который может царапать нежное веко так же, как и карандаш.

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Но если вам неудобно пользоваться жидкой подводкой, потому что вы привыкли всю жизнь краситься карандашом, не беда! Главное, чтобы ваш карандаш был мягким. Сделать его таким можно самостоятельно. Для этого возьмите зажигалку, подогрейте стержень карандаша буквально 5 секунд, так он станет значительно мягче.

Полоску подводки нужно проводить за границей слизистой. Желательно не подводить нижнее веко. Проводим стрелки (не слишком большие) по уровню роста ресниц.

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Тушь

Ошибка. Прокрашивать ресницы тушью от корней и до кончиков. Пользоваться удлиняющей тушью.

Решение. Всем девушкам с чувствительными глазами нужно избегать удлиняющих тушей. Они в своём составе содержат специальные компоненты – волокна шёлка, которые могут осыпаться и попадать прямо в глаза, как и частички рассыпчатых теней.



Лучше использовать тушь с изогнутой щеточкой, которая придаст объёма. Можно также использовать кисточку-спираль. Они позволяют красить ресницы от самых корней. Но лучше всё-таки красить ресницы с середины подкручивающими движениями.

Даже при нежных веках и слизистой можно пользоваться абсолютно всей косметикой, которая есть у вас в арсенале. Главное – нужно знать, как правильно ее использовать.

Благодаря советам нашего эксперта легко понять, как делать макияж для чувствительных глаз, который не будет растекаться ещё при нанесении! Подробнее в нашем видео «Все буде добре».

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Video: Макияж для чувствительных глаз от Елены Мельник Как сделать макияж для чувствительных глаз? Елена Мельник показала вариант макияжа для чувствительных глаз

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