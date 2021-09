Макіяж для чутливих очей від Олени Мельник

Щоразу, підфарбовуючи очі, ви плачете? Як перетворити макіяж для чутливих очей з тортур на задоволення, знає та готова показати зірковий візажист Олена Мельник.

Багато дівчат страждають, коли роблять макіяж очей. Сльози течуть, все одразу розмазується… А потім, коли виходять на вулицю, виглядають не дуже: їх макіяж дуже швидко розтікається, сльози виступають від поривів вітру або холоду. Але є методи, які можуть запобігти такій проблемі!

На жаль, особливості реакції ми ніяк не виправимо. Але підібрати правильний макіяж для чутливих очей, щоб більше не відчувалося печіння, свербіж, відчуття піску в оці – можливо. Через неправильне нанесення косметики на очі, вони тривалий час знаходяться в стані роздратованості. Але таких наслідків може і не бути, якщо знати правильну техніку нанесення безпечного макіяжу.

Перед нанесенням макіяжу промокніть повіки ватним диском або м’якою серветкою.

Помилка. Використовувати сухі тіні.

Важливе правило, якщо у вас чутливі очі, потрібно уникати таких тіней: тіні-пудра, розсипчасті, тіні з блискітками. Бо все це може потрапляти на вашу слизову, в результаті чого з’являються різні неприємні відчуття, почервоніння та сльози.

Рішення. Макіяж для чутливих очей завжди потрібно робити тінями кремової текстури. Наносити їх краще подушечками пальців. Пальцями ви можете навіть робити розтушовування або переходи. Як вам завгодно, можна на внутрішній кут ока нанести світлі тіні, а на зовнішній – темні, якщо це вечірній макіяж. Для денного макіяжу чудово підійдуть тіні натуральних відтінків.

Щіточками користуватися можна. Справа в тому, що наші очі починають сльозитися через попадання в них пилу та бруду, цілком природно, що причиною тому може бути саме сміття в пензлику. Тому, якщо вам незвична техніка нанесення тіней пальцями, використовуйте пензлі. Вони повинні бути чистими: і щіточки, і аплікатори. Брудні пензлі можуть призвести до інфекції, тому всім власницям чутливих очей я наполегливо рекомендую мити щіточки після кожного використання – м’яким шампунем або милом. Залишайте сушити їх на чистому рушнику.

Помилка. Підводити очі та малювати стрілки олівцем. Сухий олівець ще більше погіршує ситуацію, подразнюючи очі. І в жодному разі не можна підводити внутрішню сторону повіки.

Рішення: Ідеальний варіант – це рідка підводка. При тому, звичайно, обирайте м’який пензлик, а не фломастер, який може дряпати ніжну повіку так само, як і олівець.

Але якщо вам незручно користуватися рідкою підводкою, бо ви звикли все життя фарбуватися олівцем, не біда! Головне, щоб ваш олівець був м’яким. Зробити його таким можна самостійно. Для цього візьміть запальничку, підігрійте стрижень олівця буквально 5 секунд, так він стане значно м’якшим.

Смужку підводки потрібно проводити за межею слизової. Бажано не підводити нижню повіку. Проводимо тонкі (не дуже довгі) стрілки вздовж рівня росту вій.

Помилка. Фарбувати вії тушшю від коренів і до кінчиків. Користуватися подовжуючою тушшю.

Рішення. Усім дівчатам з чутливими очима потрібно їх уникати. Вони у своєму складі містять спеціальні компоненти – волокна шовку, які можуть обсипатися та потрапляти прямо в очі, як і частинки розсипчастих тіней.

Краще використовувати туш з вигнутою щіточкою, яка додасть об’єму. Можна також використовувати щіточку-спіраль. Вони дозволяють профарбовувати вії від самих коренів. Але краще все ж фарбувати вії з середини підкручувальними рухами.

Навіть з ніжними повіками і чутливою слизовою можна користуватися абсолютно всією косметикою, яка є в арсеналі. Головне – знати, як правильно її використовувати. Завдяки порадам нашого експерта ви зможете вміло фарбувати чутливі очі так, щоб макіяж не розтікався ще при нанесенні!

