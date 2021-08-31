Натуральный дезодорант в домашних условиях от Ольги Метельской
Чтобы скрыть запах пота, приходится пользоваться различными средствами, содержащими множество химических веществ. Косметолог Ольга Метельская готова предложить отличную замену, которая справится с неприятным запахом не хуже, чем ваш привычный дезодорант.
Ингредиенты:
- листья сухого шалфея – 2 ч. л.;
- цветы ромашки – 2 ч. л.;
- листья сухого эвкалипта (или розмарина, лаванды) – 1 ч. л.;
- розовая вода – 85 мл;
- яблочный уксус – 20 мл;
- кипяченая вода – 100 мл.
Больше на тему: Как сделать шугаринг в домашних условиях
Приготовление:
- Листья шалфея и эвкалипта, а также ромашку залейте кипятком. Поставьте травы на паровую баню и кипятите в течение 15 минут.
- Снимите отвар с огня, остудите и процедите. Добавьте розовую воду и яблочный уксус.
- Залейте содержимое в баночку с распылителем. Готово!
Применение:
Наносите дезодорант на кожу тонким слоем, чтобы не испачкать одежду.
Держать средство необходимо в холодильнике. Срок хранения – 30 дней. Затем следует приготовить новую настойку.
Листья шалфея и эвкалипта освежают кожу. Ромашка смягчает, тонизирует и успокаивает покровы, ну а шалфей прекрасно очищает поры. Яблочный уксус обладает антибактериальным свойством, а розовая вода отлично справляется с запахом пота.
Больше на тему: Как быстро избавиться от целлюлита на ногах: упражнения