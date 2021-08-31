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Натуральный дезодорант в домашних условиях от Ольги Метельской

31.08.2021

Чтобы скрыть запах пота, приходится пользоваться различными средствами, содержащими множество химических веществ. Косметолог Ольга Метельская готова предложить отличную замену, которая справится с неприятным запахом не хуже, чем ваш привычный дезодорант.

дезодорант своими руками

Ингредиенты:

  • листья сухого шалфея – 2 ч. л.;
  • цветы ромашки – 2 ч. л.;
  • листья сухого эвкалипта (или розмарина, лаванды) – 1 ч. л.;
  • розовая вода – 85 мл;
  • яблочный уксус – 20 мл;
  • кипяченая вода – 100 мл.

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Приготовление:

  1. Листья шалфея и эвкалипта, а также ромашку залейте кипятком. Поставьте травы на паровую баню и кипятите в течение 15 минут.
  2. Снимите отвар с огня, остудите и процедите. Добавьте розовую воду и яблочный уксус.
  3. Залейте содержимое в баночку с распылителем. Готово!

Применение:

Наносите дезодорант на кожу тонким слоем, чтобы не испачкать одежду.

Держать средство необходимо в холодильнике. Срок хранения – 30 дней. Затем следует приготовить новую настойку.

Листья шалфея и эвкалипта освежают кожу. Ромашка смягчает, тонизирует и успокаивает покровы, ну а шалфей прекрасно очищает поры. Яблочный уксус обладает антибактериальным свойством, а розовая вода отлично справляется с запахом пота.

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