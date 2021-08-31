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Натуральний дезодорант у домашніх умовах від Ольги Метельської

31.08.2021

Щоб приховати запах поту, доводиться користуватися різними засобами, що містять безліч хімічних речовин. Косметологиня Ольга Метельська готова запропонувати чудову заміну, яка впорається з неприємним запахом не гірше, ніж ваш звичний дезодорант.

дезодорант своими руками

Інгредієнти:

  • листя сухої шавлії – 2 ч. л.;
  • квіти ромашки – 2 ч. л.;
  • листя сухого евкаліпту (або розмарину, лаванди) – 1 ч. л.;
  • трояндова вода – 85 мл;
  • яблучний оцет – 20 мл;
  • кип’ячена вода – 100 мл

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Приготування:

  1. Листя шавлії та евкаліпту, а також ромашку залийте окропом. Поставте трави на парову баню і кип’ятіть протягом 15 хвилин.
  2. Зніміть відвар з вогню, остудіть і процідіть. Додайте трояндову воду та яблучний оцет.
  3. Залийте дезодорант у баночку з розпилювачем. Готово!

Застосування:

Наносьте дезодорант на шкіру тонким шаром, щоб не забруднити одяг.

Тримати засіб необхідно в холодильнику. Термін зберігання – 30 діб. Потім треба приготувати нову настоянку.

Листя шавлії та евкаліпту освіжають шкіру. Ромашка пом’якшує, тонізує і заспокоює покриви, ну а шавлія чудово очищає пори. Яблучний оцет має антибактеріальну властивість, а трояндова вода добре справляється з запахом поту.

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