Натуральний дезодорант у домашніх умовах від Ольги Метельської
Щоб приховати запах поту, доводиться користуватися різними засобами, що містять безліч хімічних речовин. Косметологиня Ольга Метельська готова запропонувати чудову заміну, яка впорається з неприємним запахом не гірше, ніж ваш звичний дезодорант.
Інгредієнти:
- листя сухої шавлії – 2 ч. л.;
- квіти ромашки – 2 ч. л.;
- листя сухого евкаліпту (або розмарину, лаванди) – 1 ч. л.;
- трояндова вода – 85 мл;
- яблучний оцет – 20 мл;
- кип’ячена вода – 100 мл
Більше на тему: Як зробити шугаринг у домашніх умовах
Приготування:
- Листя шавлії та евкаліпту, а також ромашку залийте окропом. Поставте трави на парову баню і кип’ятіть протягом 15 хвилин.
- Зніміть відвар з вогню, остудіть і процідіть. Додайте трояндову воду та яблучний оцет.
- Залийте дезодорант у баночку з розпилювачем. Готово!
Застосування:
Наносьте дезодорант на шкіру тонким шаром, щоб не забруднити одяг.
Тримати засіб необхідно в холодильнику. Термін зберігання – 30 діб. Потім треба приготувати нову настоянку.
Листя шавлії та евкаліпту освіжають шкіру. Ромашка пом’якшує, тонізує і заспокоює покриви, ну а шавлія чудово очищає пори. Яблучний оцет має антибактеріальну властивість, а трояндова вода добре справляється з запахом поту.
Більше на тему: Як швидко позбутися целюліту на ногах: вправи