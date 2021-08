Щоб приховати запах поту, доводиться користуватися різними засобами, що містять безліч хімічних речовин. Косметологиня Ольга Метельська готова запропонувати чудову заміну, яка впорається з неприємним запахом не гірше, ніж ваш звичний дезодорант.

Інгредієнти:

Приготування:

Застосування:

Наносьте дезодорант на шкіру тонким шаром, щоб не забруднити одяг.

Тримати засіб необхідно в холодильнику. Термін зберігання – 30 діб. Потім треба приготувати нову настоянку.

Листя шавлії та евкаліпту освіжають шкіру. Ромашка пом’якшує, тонізує і заспокоює покриви, ну а шавлія чудово очищає пори. Яблучний оцет має антибактеріальну властивість, а трояндова вода добре справляється з запахом поту.

