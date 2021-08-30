Домашнее мороженое: рецепт с апельсиновым сиропом
30.08.2021
В жару хочется холодненького? Любите лакомиться мороженым? Участник седьмого сезона «МастерШеф» Томаш Нимет научит вас готовить необычное мороженое с апельсиновым сиропом. Готовя мороженое собственноручно, вы можете быть уверены, что в этом десерте не будет опасных составляющих. Читайте пошаговый рецепт домашнего мороженого с апельсиновым сиропом.
Больше по теме: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка
Ингредиенты:
- Сыр маскарпоне – 400 г
- Сгущенное молоко – 300 г
- Сливки 33% – 300 г
- Сахарная пудра – 1/2 стакана
- Сливочное масло – 50 г
- Белое десертное вино – 2 ст. л.
- Вода – 1/3 стак.
- Сок и цедра двух апельсинов
- Ванилин – 10 г
- Фрукты и орехи – для украшения
Больше по теме: Апельсиновое печенье — рецепт от Татьяны Литвиновой
Приготовление:
- Из апельсина выжать сок и нарезать цедру.
- Цедру проварить три раза, каждый раз сливая жидкость.
- В небольшую кастрюлю налить воду, добавить сахарную пудру и сок апельсина. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, добавить масло и цедру апельсина, перемешать и снять с огня.
- Добавить вино, тщательно перемешать и охладить до комнатной температуры.
- С помощью блендера взбить творог и сгущенное молоко до однородности и пышности. Отдельно взбить сливки и смешать их с творожной массой.
- Выложить мороженое в форму слоями, заливая апельсиновым сиропом.
- Замораживать в течение 5 часов, каждый час перемешивая, чтобы избежать образования кристаллов.
- Затем оставить в морозильнике еще на 5-7 часов. Перед подачей украсить фруктами и орешками.
Подробнее о приготовлении мороженого с апельсиновым сиропом и секреты, которые сделают его просто невероятным, смотрите на видео прямо сейчас!
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ
Video: Домашнее мороженое: рецепт с апельсиновым сиропом
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=