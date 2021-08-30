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Домашнее мороженое: рецепт с апельсиновым сиропом

30.08.2021

В жару хочется холодненького? Любите лакомиться мороженым? Участник седьмого сезона «МастерШеф» Томаш Нимет научит вас готовить необычное мороженое с апельсиновым сиропом. Готовя мороженое собственноручно, вы можете быть уверены, что в этом десерте не будет опасных составляющих. Читайте пошаговый рецепт домашнего мороженого с апельсиновым сиропом.

домашнее мороженное

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Ингредиенты:

  • Сыр маскарпоне – 400 г
  • Сгущенное молоко – 300 г
  • Сливки 33% – 300 г
  • Сахарная пудра – 1/2 стакана
  • Сливочное масло – 50 г
  • Белое десертное вино – 2 ст. л.
  • Вода – 1/3 стак.
  • Сок и цедра двух апельсинов
  • Ванилин – 10 г
  • Фрукты и орехи – для украшения

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Приготовление:

  1. Из апельсина выжать сок и нарезать цедру.
  2. Цедру проварить три раза, каждый раз сливая жидкость.
  3. В небольшую кастрюлю налить воду, добавить сахарную пудру и сок апельсина. Довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, добавить масло и цедру апельсина, перемешать и снять с огня.
  4. Добавить вино, тщательно перемешать и охладить до комнатной температуры.
  5. С помощью блендера взбить творог и сгущенное молоко до однородности и пышности. Отдельно взбить сливки и смешать их с творожной массой.
  6. Выложить мороженое в форму слоями, заливая апельсиновым сиропом.
  7. Замораживать в течение 5 часов, каждый час перемешивая, чтобы избежать образования кристаллов.
  8. Затем оставить в морозильнике еще на 5-7 часов. Перед подачей украсить фруктами и орешками.

Подробнее о приготовлении мороженого с апельсиновым сиропом и секреты, которые сделают его просто невероятным, смотрите на видео прямо сейчас!

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Video: Домашнее мороженое: рецепт с апельсиновым сиропом

Домашнее морожное: рецепт домашнего мороженого из сыра маскарпоне с апельсиновым сиропом от участника МастерШеф Томаша Нимета. Как приготовить домашнее мороженое с апельсиновым сиропом, читайте в пошаговом рецепте

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