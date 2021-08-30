У спеку хочеться холодненького? Полюбляєте ласувати морозивом? Учасник сьомого сезону «МастерШеф» Томаш Нимет навчить вас готувати незвичайне морозиво з апельсиновим сиропом. Готуючи морозиво власноруч, ви можете бути переконані, що у цьому десерті не буде небезпечних складових. Читайте покроковий рецепт домашнього морозива з апельсиновим сиропом.

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Інгредієнти:

Сир маскарпоне – 400 г

Згущене молоко – 300 г

Вершки 33% – 300 г

Цукрова пудра – 1/2 скл.

Вершкове масло – 50 г

Біле десертне вино – 2 ст. л.

Вода – 1/3 скл.

Сік і цедра двох апельсинів

Ванілін – 10 г

Фрукти і горіхи – для оздоблення

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Приготування:

З апельсина вичавити сік та нарізати цедру. Цедру проварити тричі, щоразу зливаючи рідину. У невелику каструлю налити воду, додати цукрову пудру та сік апельсина. Довести до кипіння на слабкому вогні, постійно помішуючи, додати масло та цедру апельсина, перемішати і зняти з вогню. Додати вино, ретельно перемішати і охолодити до кімнатної температури. За допомогою блендера збити сир і згущене молоко до однорідності і пишності. Окремо збити вершки і змішати їх з сирною масою. Викласти морозиво у форму шарами, заливаючи апельсиновим сиропом. Заморожувати протягом 5 годин, щогодини перемішуючи, щоб уникнути утворення кристалів. Потім залишити у морозильнику ще на 5-7 годин. Перед подачею прикрасити фруктами та горішками.

Детальніше про приготування морозива з апельсиновим сиропом і секрети, які зроблять його просто неймовірним, дивіться на відео просто зараз!

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Video: Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом Домашнє морозиво: рецепт домашнього морозива з сиру маскарпоне з апельсиновим сиропом від учасника МастерШеф Томаша Нимета. Як приготувати домашнє морозиво з апельсиновим сиропом, читайте в покроковому рецепті