Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом
30.08.2021
У спеку хочеться холодненького? Полюбляєте ласувати морозивом? Учасник сьомого сезону «МастерШеф» Томаш Нимет навчить вас готувати незвичайне морозиво з апельсиновим сиропом. Готуючи морозиво власноруч, ви можете бути переконані, що у цьому десерті не буде небезпечних складових. Читайте покроковий рецепт домашнього морозива з апельсиновим сиропом.
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Інгредієнти:
- Сир маскарпоне – 400 г
- Згущене молоко – 300 г
- Вершки 33% – 300 г
- Цукрова пудра – 1/2 скл.
- Вершкове масло – 50 г
- Біле десертне вино – 2 ст. л.
- Вода – 1/3 скл.
- Сік і цедра двох апельсинів
- Ванілін – 10 г
- Фрукти і горіхи – для оздоблення
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Приготування:
- З апельсина вичавити сік та нарізати цедру.
- Цедру проварити тричі, щоразу зливаючи рідину.
- У невелику каструлю налити воду, додати цукрову пудру та сік апельсина. Довести до кипіння на слабкому вогні, постійно помішуючи, додати масло та цедру апельсина, перемішати і зняти з вогню.
- Додати вино, ретельно перемішати і охолодити до кімнатної температури.
- За допомогою блендера збити сир і згущене молоко до однорідності і пишності. Окремо збити вершки і змішати їх з сирною масою.
- Викласти морозиво у форму шарами, заливаючи апельсиновим сиропом.
- Заморожувати протягом 5 годин, щогодини перемішуючи, щоб уникнути утворення кристалів.
- Потім залишити у морозильнику ще на 5-7 годин. Перед подачею прикрасити фруктами та горішками.
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Video: Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом
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