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Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом

30.08.2021

У спеку хочеться холодненького? Полюбляєте ласувати морозивом? Учасник сьомого сезону «МастерШеф» Томаш Нимет навчить вас готувати незвичайне морозиво з апельсиновим сиропом. Готуючи морозиво власноруч, ви можете бути переконані, що у цьому десерті не буде небезпечних складових. Читайте покроковий рецепт домашнього морозива з апельсиновим сиропом.

домашнее мороженное

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Інгредієнти:

  • Сир маскарпоне – 400 г
  • Згущене молоко – 300 г
  • Вершки 33% – 300 г
  • Цукрова пудра – 1/2 скл.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Біле десертне вино – 2 ст. л.
  • Вода – 1/3 скл.
  • Сік і цедра двох апельсинів
  • Ванілін – 10 г
  • Фрукти і горіхи – для оздоблення

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Приготування:

  1. З апельсина вичавити сік та нарізати цедру.
  2. Цедру проварити тричі, щоразу зливаючи рідину.
  3. У невелику каструлю налити воду, додати цукрову пудру та сік апельсина. Довести до кипіння на слабкому вогні, постійно помішуючи, додати масло та цедру апельсина, перемішати і зняти з вогню.
  4. Додати вино, ретельно перемішати і охолодити до кімнатної температури.
  5. За допомогою блендера збити сир і згущене молоко до однорідності і пишності. Окремо збити вершки і змішати їх з сирною масою.
  6. Викласти морозиво у форму шарами, заливаючи апельсиновим сиропом.
  7. Заморожувати протягом 5 годин, щогодини перемішуючи, щоб уникнути утворення кристалів.
  8. Потім залишити у морозильнику ще на 5-7 годин. Перед подачею прикрасити фруктами та горішками.

Детальніше про приготування морозива з апельсиновим сиропом і секрети, які зроблять його просто неймовірним, дивіться на відео просто зараз!

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Video: Домашнє морозиво: рецепт з апельсиновим сиропом

Домашнє морозиво: рецепт домашнього морозива з сиру маскарпоне з апельсиновим сиропом від учасника МастерШеф Томаша Нимета. Як приготувати домашнє морозиво з апельсиновим сиропом, читайте в покроковому рецепті

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