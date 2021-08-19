Как приготовить рыбу на мангале: рецепт Ольги Мартыновской
19.08.2021
Вы ещё не знаете, как приготовить рыбу на мангале, чтобы было недорого, сытно и смотрелось нескучно? Судья «МастерШеф»-11 Ольга Мартыновская предложила рецепт рыбных спиралек с морковью.
Больше на тему: Шашлык в гранатовом соке
Ингредиенты:
- Скумбрия свежемороженая – 4 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Соевый соус – 6 ст. л.
- Лимон – ½ шт.
- Соль, перец – по вкусу
Больше по теме: Быстрый маринад для шашлыка — топ-3
Как приготовить рыбу на мангале спиральками:
- Отделить голову скумбрии и профилировать рыбу.
- Добавить соевый соус, соль, перец, сок половины лимона.
- Морковь нарезать тонкими пластинами и свернуть рулончиками.
- Сверху завернуть филе спиральками в разные стороны. Закрепить шампуром.
- Отправить на мангал и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Video: Как приготовить рыбу на мангале: рецепт Ольги Мартыновской
Больше по теме: «МастерШеф»-11: дата старта кулинарного шоу
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=