Вы ещё не знаете, как приготовить рыбу на мангале, чтобы было недорого, сытно и смотрелось нескучно? Судья «МастерШеф»-11 Ольга Мартыновская предложила рецепт рыбных спиралек с морковью.

Больше на тему: Шашлык в гранатовом соке

Ингредиенты:

Скумбрия свежемороженая – 4 шт.

Морковь – 3 шт.

Соевый соус – 6 ст. л.

Лимон – ½ шт.

Соль, перец – по вкусу

Больше по теме: Быстрый маринад для шашлыка — топ-3

Как приготовить рыбу на мангале спиральками:

Отделить голову скумбрии и профилировать рыбу. Добавить соевый соус, соль, перец, сок половины лимона. Морковь нарезать тонкими пластинами и свернуть рулончиками. Сверху завернуть филе спиральками в разные стороны. Закрепить шампуром. Отправить на мангал и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

Video: Как приготовить рыбу на мангале: рецепт Ольги Мартыновской Как приготовить рыбу на мангале? Рецепт рыбных спиралек на мангале - оригинальный и вкусный способ приготовить рыбу на мангале

Больше по теме: «МастерШеф»-11: дата старта кулинарного шоу

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ