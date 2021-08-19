Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської
19.08.2021
Ви досі не знаєте, як приготувати рибу на мангалі, щоб було недорого, ситно і виглядало ненудно? Суддя «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська запропонувала рецепт рибних спіральок із морквою.
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Інгредієнти:
- Скумбрія свіжоморожена – 4 шт.
- Морква – 3 шт.
- Соєвий соус – 6 ст. л.
- Лимон – ½ шт.
- Сіль, перець – до смаку
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Як приготувати рибу на мангалі спіральками:
- Відокремити голову скумбрії та профілювати рибу.
- Додати соєвий соус, сіль, перець, сік половини лимона.
- Моркву нарізати тонкими пластинами і згорнути рулончиками.
- Зверху загорнути філе спіральками в різні боки. Закріпити шампуром.
- Поставити на мангал і обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
Video: Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської
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