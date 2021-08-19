Ви досі не знаєте, як приготувати рибу на мангалі, щоб було недорого, ситно і виглядало ненудно? Суддя «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська запропонувала рецепт рибних спіральок із морквою.

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Інгредієнти:

Скумбрія свіжоморожена – 4 шт.

Морква – 3 шт.

Соєвий соус – 6 ст. л.

Лимон – ½ шт.

Сіль, перець – до смаку

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Як приготувати рибу на мангалі спіральками:

Відокремити голову скумбрії та профілювати рибу. Додати соєвий соус, сіль, перець, сік половини лимона. Моркву нарізати тонкими пластинами і згорнути рулончиками. Зверху загорнути філе спіральками в різні боки. Закріпити шампуром. Поставити на мангал і обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Video: Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської Як приготувати рибу на мангалі? Рецепт рибних спіральок на мангалі - оригінальний і смачний спосіб приготувати рибу на мангалі

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