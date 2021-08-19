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Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської

19.08.2021

Ви досі не знаєте, як приготувати рибу на мангалі, щоб було недорого, ситно і виглядало ненудно? Суддя «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська запропонувала рецепт рибних спіральок із морквою.

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Інгредієнти:

  • Скумбрія свіжоморожена – 4 шт.
  • Морква – 3 шт.
  • Соєвий соус – 6 ст. л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Сіль, перець – до смаку

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Як приготувати рибу на мангалі спіральками:

  1. Відокремити голову скумбрії та профілювати рибу.
  2. Додати соєвий соус, сіль, перець, сік половини лимона.
  3. Моркву нарізати тонкими пластинами і згорнути рулончиками.
  4. Зверху загорнути філе спіральками в різні боки. Закріпити шампуром.
  5. Поставити на мангал і обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Video: Як приготувати рибу на мангалі: рецепт Ольги Мартиновської

Як приготувати рибу на мангалі? Рецепт рибних спіральок на мангалі - оригінальний і смачний спосіб приготувати рибу на мангалі

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