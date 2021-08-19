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Быстрый и аккуратный макияж с помощью ложки: лайфхак от Лены Мельник

19.08.2021

Часто бывает, что на макияж совсем нет времени. Но выйти из дома без косметики вы не можете себе позволить, и в результате опаздываете. Также спешка чревата неаккуратным макияжем. Что же делать? Вам поможет техника нанесения макияжа при помощи ложки! Елена Мельник утверждает: благодаря ложке любая девушка сможет сделать ровный и аккуратный макияж. 

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макияж ложкой

Подводим стрелки

Приложите ложку под углом с внешней стороны глаза так, чтобы закругленная часть оказалась возле уголка, далее словно под линейку проведите линию.

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Одинаковые брови

Приложите ложку длинной стороной (выпуклая сторона наружу) под бровь и слегка прорисуйте контур карандашом. Завершите подводку бровей обычным способом, ориентируясь на выполненную линию.

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Наносим тени

Прикрываем столовым прибором глаз и прокрашиваем верхнее веко по контуру ложки. Ложка сыграет своеобразную роль трафарета, не позволит теням выйти за границы, и мейкап получится красивым и опрятным.

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Подкручиваем ресницы

Горизонтально приложите ложку к внешнему уголку верхнего века так, чтобы ее углубление было снаружи. Затем при помощи пальца, опираясь на край ложки, подкрутите ресницы от корней до самых кончиков.

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Рисуем идеальный румянец

Приложите ложку к скуловым костям и аккуратно нажмите на нее, чтобы на коже остался чуть заметный отпечаток. После чего уберите ложку и на то место, где только что она находилась, нанесите румяна. Этот трюк позволит ровно подчеркнуть скулы и не сделать ошибки в нанесении румян.

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Video: Быстрый и аккуратный макияж с помощью ложки: лайфхак от Лены Мельник

Как сделать макияж при помощи ложки? Визажист Елена Мельник рассказала пошаговую инструкцию выполнения макияжа при помощи ложки. Техника нанесения макияжа при помощи ложки

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