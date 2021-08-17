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Энергетические батончики от Марины Шевченко

17.08.2021

Каждое утро вы просыпаетесь, но еще минут 15 не в состоянии открыть глаза? Эта проблема знакома многим, и решается она с помощью обычного… энергетического батончика! Как приготовить так называемую «халву» с отрубями и семенами, которая наполнит вас энергией на весь день, рассказала наш кулинарный эксперт Марина Шевченко!

энергетический батончик рецепт

Ингредиенты:

  • пшеничные отруби – 30 г
  • изюм без косточек – 100 г
  • семечки подсолнуха – 150 г
  • черный шоколад – 100 г

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Приготовление батончика:

  1. Сырые, очищенные от шелухи семечки обжарьте в течение 5 минут на сухой сковороде.
  2. Добавьте к ним пшеничные отруби и держите на огне еще 10 минут.
  3. Изюм положите в кипящую воду и варите 30–60 секунд. Слейте воду.
  4. Семена с отрубями и изюм поместите в кухонную машину.
  5. Растопите в микроволновке плитку черного шоколада и вылейте его в кухонную машину к смеси. Взбейте до однородной массы.
  6. Разложите на столе пищевую пленку. В центр вылейте смесь, растягивая ее по длине. Накройте пленкой, создавая руками форму колбаски.
  7. Поставьте батончики в холодильник на один час.

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Video: Энергетические батончики от Марины Шевченко

Как приготовить энергетические батончики? Рецепт приготовления батончиков для энергии в домашних условиях - читайте в материале

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