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Енергетичні батончики від Марини Шевченко

17.08.2021

Щоранку ви прокидаєтесь, та ще хвилин 15 не в змозі розплющити очі? Ця проблема знайома багатьом, та вирішується вона за допомогою звичайного… енергетичного батончика! Як приготувати так звану «халву» з висівками та насінням, що наповнить вас енергією на весь день, розповіла наша експертка Марина Шевченко!

энергетический батончик рецепт

Organic homemade granola bars on rustic wooden background – Healthy vegetarian snack

Інгредієнти:

  • пшеничні висівки – 30 г
  • родзинки без кісточок – 100 г
  • соняшникове насіння – 150 г
  • чорний шоколад – 100 г

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Приготування:

  1. Сире очищене від лушпиння насіння обсмажте протягом 5 хвилин на сухій сковороді.
  2. Додайте до нього пшеничні висівки і тримайте на вогні ще 10 хвилин.
  3. Родзинки покладіть у киплячу воду і варіть 30–60 секунд. Злийте воду.
  4. Насіння з висівками і родзинки покладіть до кухонної машини.
  5. Розтопіть у мікрохвильовій печі плитку чорного шоколаду  і вилийте його в кухонну машину  до суміші.  Збийте до однорідної маси.
  6. Розкладіть на столі харчову плівку. У центр викладіть суміш, розтягуючи її по довжині. Накрийте плівкою, формуючи руками ковбаску.
  7. Поставте батончики в холодильник на одну годину.

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Смачного!

Video: Енергетичні батончики від Марини Шевченко

Як приготувати енергетичні батончики? Рецепт приготування батончиків для енергії в домашніх умовах - читайте в матеріалі

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