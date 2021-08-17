Енергетичні батончики від Марини Шевченко
17.08.2021
Щоранку ви прокидаєтесь, та ще хвилин 15 не в змозі розплющити очі? Ця проблема знайома багатьом, та вирішується вона за допомогою звичайного… енергетичного батончика! Як приготувати так звану «халву» з висівками та насінням, що наповнить вас енергією на весь день, розповіла наша експертка Марина Шевченко!
Інгредієнти:
- пшеничні висівки – 30 г
- родзинки без кісточок – 100 г
- соняшникове насіння – 150 г
- чорний шоколад – 100 г
Більше на тему: Квашеная капуста быстрого приготовления
Приготування:
- Сире очищене від лушпиння насіння обсмажте протягом 5 хвилин на сухій сковороді.
- Додайте до нього пшеничні висівки і тримайте на вогні ще 10 хвилин.
- Родзинки покладіть у киплячу воду і варіть 30–60 секунд. Злийте воду.
- Насіння з висівками і родзинки покладіть до кухонної машини.
- Розтопіть у мікрохвильовій печі плитку чорного шоколаду і вилийте його в кухонну машину до суміші. Збийте до однорідної маси.
- Розкладіть на столі харчову плівку. У центр викладіть суміш, розтягуючи її по довжині. Накрийте плівкою, формуючи руками ковбаску.
- Поставте батончики в холодильник на одну годину.
Більше на тему: Детские бисквиты-зверушки от Анны Мажник
Смачного!
Video: Енергетичні батончики від Марини Шевченко
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=