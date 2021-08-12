Лето — жаркое время года, когда очень хочется утолить жажду чем-то прохладным. Самый вкусный способ для этого — мороженое. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить мороженое в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.

Ингредиенты:

1 банка (400 мл) кокосового молока (мякоть и жидкость)

300 мл сливок (33 – 35%)

100 г белого шоколада

2 яйца (только желтки)

5 ст. л. сахара

50 г кокосовой стружки

150 – 200 г молочного шоколада

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Способ приготовления:

Желтки растереть с сахаром блендером в течение нескольких минут. Добавить кокосовое молоко и сливки, продолжая взбивать до однородности. Перелить массу в миску/кастрюлю, добавить белый шоколад и поставить на водяную баню. Готовить, помешивая, не допуская закипания, около 10 минут. Добавить кокосовую стружку, размешать. Снять с огня, поместить миску в холодную воду, помешивать массу до охлаждения (должна остаться слегка теплой). Положить молочный шоколад (крупно порубленный) и оставить на минуту, чтобы он слегка расплавился. После чего лопаткой несколькими движениями размешать шоколад — он не должен полностью соединиться с остальными ингредиентами, просто создается небольшой мраморный эффект. Перелить массу в контейнер, пригодный для замораживания, и поместить его в морозильную камеру. 1 – 2 раза мороженое перемешать.

Приятного аппетита!

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