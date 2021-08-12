Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Мороженое «Баунти»: рецепт в домашних условиях

12.08.2021

Лето — жаркое время года, когда очень хочется утолить жажду чем-то прохладным. Самый вкусный способ для этого — мороженое. Участник  «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш расскажет, как приготовить мороженое в домашних условиях достаточно просто и малозатратно.

Ингредиенты:

  • 1 банка (400 мл) кокосового молока (мякоть и жидкость)
  • 300 мл сливок (3335%)
  • 100 г белого шоколада
  • 2 яйца (только желтки)
  • 5 ст. л. сахара
  • 50 г кокосовой стружки
  • 150200 г молочного шоколада

Больше по теме: Клубничный смузи: рецепт полезного и вкусного напитка

Способ приготовления:

  1. Желтки растереть с сахаром блендером в течение нескольких минут.
  2. Добавить кокосовое молоко и сливки, продолжая взбивать до однородности.
  3. Перелить массу в миску/кастрюлю, добавить белый шоколад и поставить на водяную баню. Готовить, помешивая, не допуская закипания, около 10 минут.
  4. Добавить кокосовую стружку, размешать.
  5. Снять с огня, поместить миску в холодную воду, помешивать массу до охлаждения (должна остаться слегка теплой).
  6. Положить молочный шоколад (крупно порубленный) и оставить на минуту, чтобы он слегка расплавился.
  7. После чего лопаткой несколькими движениями размешать шоколад — он не должен полностью соединиться с остальными ингредиентами, просто создается небольшой мраморный эффект.
  8. Перелить массу в контейнер, пригодный для замораживания, и поместить его в морозильную камеру. 12 раза мороженое перемешать.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить