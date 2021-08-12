Морозиво «Баунті»: рецепт у домашніх умовах
12.08.2021
Літо — спекотна пору року, коли дуже хочеться вгамувати спрагу чимось прохолодним. Найсмачніший спосіб для цього — морозиво. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Артем Кінаш розповість, як приготувати морозиво в домашніх умовах досить просто та маловитратно.
Інгредієнти:
- 1 банка (400 мл) кокосового молока (м’якоть і рідина)
- 300 мл вершків (33–35%)
- 100 г білого шоколаду
- 2 яйця (тільки жовтки)
- 5 ст. л. цукру
- 50 г кокосової стружки
- 150–200 г молочного шоколаду
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Спосіб приготування:
- Жовтки розтерти з цукром блендером впродовж кількох хвилин.
- Додати кокосове молоко і вершки, продовжуючи збивати до однорідності.
- Перелити масу в миску/каструлю, додати білий шоколад і поставити на водяну баню. Готувати, помішуючи, не допускаючи закипання, близько 10 хвилин.
- Додати кокосову стружку, розмішати.
- Зняти з вогню, помістити миску в холодну воду, помішувати масу до охолодження (повинна залишитися злегка теплою).
- Покласти молочний шоколад (крупно порубаний) і залишити на хвилину, аби він злегка розплавився.
- Після чого лопаткою кількома рухами розмішати шоколад – він не повинен повністю з’єднатися з іншими інгредієнтами, просто створюється невеликий мармуровий ефект.
- Перелити масу в контейнер, придатний для заморожування, і помістити його в морозильну камеру. 1–2 рази морозиво перемішати.
Смачного!
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