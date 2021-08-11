О том, что необходимо взять с собой в отпуск в косметичке, думает каждая девушка. И порой женская сумочка для косметики достигает огромных размеров и внушительного веса. Ведь многие берут на отдых все без разбору с лозунгом «а вдруг пригодится!». Если вы хотите узнать, как собрать косметичку в отпуск правильно, воспользуйтесь советами от редакции сайта STB.UA.

Прежде всего, чтобы облегчить свой чемодан и собрать все необходимое, нужно поставить перед собой четкие цели:

здоровый и безопасный отдых;

экономия места в чемодане;

комфорт с минимумом средств.

Но не всегда, когда дело доходит до бьюти-продуктов, этим правилам удается следовать. Что же из косметики нужно обязательно взять в отпуск, а что лучше оставить дома?

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Средства для волос

Это первое, что следует положить в косметичку. Чтобы не тащить все свои тюбики с масками для волос, эффективное средство предлагаем изготовить самостоятельно на месте. Понадобится чайная ложка оливкового масла, небольшое количество воды и одно яйцо. Все смешайте, нанесите на волосы и укутайте полиэтиленом. Подождите 15–20 минут и смойте с шампунем. Не стоит забывать также про кондиционер для волос.

Средства по уходу за лицом

Средства для лица лучше брать свои, но переложить их в баночки поменьше в таком количестве, чтобы хватило на весь отпуск. Еще одно важное средство, которое необходимо прихватить, – солнцезащитный крем. Для лица подойдет тональный крем с высоким SPF-фактором. Так вы сможете сохранить загар и во время прогулок по городу.

Декоративная косметика

Для легкого и красивого макияжа в косметичке достаточно держать кремовые румяна натурального оттенка и помаду. Чтобы не быть пандой в отпуске, тушь оставьте дома и сделайте в салоне тонирование ресниц. Но карандаш для глаз натурального оттенка стоит взять. Для снятия макияжа не забудьте ватные диски и мицеллярную воду.

Средства для тела

Для кожи стоит взять одну баночку универсального средства, что послужит вам как гель для душа, кондиционер для тела, а также как пена для ванн. Для ног возьмите маленький педикюрный набор, где будут пилочка, щипчики и ножницы.

В итоге у вас должно лежать в косметичке следующее:

гель для мытья волос и тела;

кондиционер для волос;

питательный крем для лица;

питательный крем для тела;

увлажняющая помада с SPF;

солнцезащитное средство для тела;

увлажняющий крем для лица с SPF или BB-крем;

румяна;

карандаш для глаз;

мицеллярная вода;

ватные диски;

педикюрный набор.

Следите за безопасностью пребывания на солнце и хорошего вам отдыха!

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