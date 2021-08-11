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Какую косметику взять в отпуск: собираем косметичку

11.08.2021

О том, что необходимо взять с собой в отпуск в косметичке, думает каждая девушка. И порой женская сумочка для косметики достигает огромных размеров и внушительного веса. Ведь многие берут на отдых все без разбору с лозунгом «а вдруг пригодится!». Если вы хотите узнать, как собрать косметичку в отпуск правильно, воспользуйтесь советами от редакции сайта STB.UA.

Travel flat lay on pink background with note pad, sunglasses, bikini top, nail polish and luggage tag

Прежде всего, чтобы облегчить свой чемодан и собрать все необходимое, нужно поставить перед собой четкие цели:

  • здоровый и безопасный отдых;
  • экономия места в чемодане;
  • комфорт с минимумом средств.

Но не всегда, когда дело доходит до бьюти-продуктов, этим правилам удается следовать. Что же из косметики нужно обязательно взять в отпуск, а что лучше оставить дома?

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Средства для волос

Это первое, что следует положить в косметичку. Чтобы не тащить все свои тюбики с масками для волос, эффективное средство предлагаем изготовить самостоятельно на месте. Понадобится чайная ложка оливкового масла, небольшое количество воды и одно яйцо. Все смешайте, нанесите на волосы и укутайте полиэтиленом. Подождите 15–20 минут и смойте с шампунем. Не стоит забывать также про кондиционер для волос.

Средства по уходу за лицом

Средства для лица лучше брать свои, но переложить их в баночки поменьше в таком количестве, чтобы хватило на весь отпуск. Еще одно важное средство, которое необходимо прихватить, – солнцезащитный крем. Для лица подойдет тональный крем с высоким SPF-фактором. Так вы сможете сохранить загар и во время прогулок по городу.

Woman's accessories lying flat on textured paper background. Pink and white pastel colors with copy space around products

Декоративная косметика

Для легкого и красивого макияжа в косметичке достаточно держать кремовые румяна натурального оттенка и помаду. Чтобы не быть пандой в отпуске, тушь оставьте дома и сделайте в салоне тонирование ресниц. Но карандаш для глаз натурального оттенка стоит взять. Для снятия макияжа не забудьте ватные диски и мицеллярную воду.

Средства для тела

Для кожи стоит взять одну баночку универсального средства, что послужит вам как гель для душа, кондиционер для тела, а также как пена для ванн. Для ног возьмите маленький педикюрный набор, где будут пилочка, щипчики и ножницы.

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В итоге у вас должно лежать в косметичке следующее:

  • гель для мытья волос и тела;
  • кондиционер для волос;
  • питательный крем для лица;
  • питательный крем для тела;
  • увлажняющая помада с SPF;
  • солнцезащитное средство для тела;
  • увлажняющий крем для лица с SPF или BB-крем;
  • румяна;
  • карандаш для глаз;
  • мицеллярная вода;
  • ватные диски;
  • педикюрный набор.

Следите за безопасностью пребывания на солнце и хорошего вам отдыха!

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