Яку косметику взяти у відпустку: збираємо косметичку
Про те, що необхідно взяти з собою у відпустку в косметичці, думає кожна дівчина. І часом жіноча сумочка для косметики досягає величезних розмірів і значної ваги. Адже багато хто бере на відпочинок все підряд із гаслом «а раптом знадобиться!». Якщо ви хочете дізнатися, як зібрати косметичку у відпустку правильно, скористайтеся порадами від редакції сайту STB.UA.
Перш за все, щоб полегшити свій чемодан і зібрати все необхідне, треба поставити перед собою чіткі цілі:
- здоровий і безпечний відпочинок;
- економія місця у валізі;
- комфорт із мінімумом коштів.
Але не завжди, коли справа доходить до б’юті-продуктів, цих правил вдається дотримуватися. Що ж з косметики потрібно обов’язково взяти у відпустку, а що краще залишити вдома?
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Засоби для волосся
Це перше, що слід покласти у косметичку. Щоб не тягнути всі свої тюбики з масками для волосся, ефективний засіб пропонуємо виготовити самостійно на місці. Знадобиться чайна ложка оливкової олії, невелика кількість води і одне яйце. Все змішайте, нанесіть на волосся і закутайте поліетиленом. Зачекайте 15–20 хвилин і змийте з шампунем. Не варто забувати також про кондиціонер для волосся.
Засоби для догляду за обличчям
Засоби для обличчя краще брати свої, але перекласти їх в ємності меншого розміру в такій кількості, аби вистачило на всю відпустку. Ще один важливий засіб, який необхідно прихопити, – сонцезахисний крем. Для обличчя підійде тональний крем з високим SPF-фактором. Так ви зможете зберегти засмагу і під час прогулянок містом.
Декоративна косметика
Для легкого і красивого макіяжу в косметичці достатньо тримати кремові рум’яна натурального відтінку і помаду. Щоб не бути пандою у відпустці, туш залиште вдома і зробіть в салоні тонування вій. Але олівець для очей натурального відтінку варто взяти. Для зняття макіяжу не забудьте ватяні диски і міцелярну воду.
Засоби для тіла
Для шкіри варто взяти одну баночку універсального засобу, що послужить вам як гель для душу, кондиціонер для тіла, а також як піна для ванн. Для ніг візьміть маленький педикюрний набір, де будуть пилочка, щипчики і ножиці.
В результаті в косметичці у вас повинно лежати:
- гель для миття волосся і тіла;
- кондиціонер для волосся;
- живильний крем для обличчя;
- живильний крем для тіла;
- зволожувальна помада з SPF;
- сонцезахисний засіб для тіла;
- зволожувальний крем для обличчя з SPF або BB-крем;
- рум’яна;
- олівець для очей;
- міцелярнаа вода;
- ватні диски;
- педикюрний набір.
Слідкуйте за безпекою перебування на сонці та гарного вам відпочинку!
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