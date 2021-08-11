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Яку косметику взяти у відпустку: збираємо косметичку

11.08.2021

Про те, що необхідно взяти з собою у відпустку в косметичці, думає кожна дівчина. І часом жіноча сумочка для косметики досягає величезних розмірів і значної ваги. Адже багато хто бере на відпочинок все підряд із гаслом «а раптом знадобиться!». Якщо ви хочете дізнатися, як зібрати косметичку у відпустку правильно, скористайтеся порадами від редакції сайту STB.UA.

Travel flat lay on pink background with note pad, sunglasses, bikini top, nail polish and luggage tag

Перш за все, щоб полегшити свій чемодан і зібрати все необхідне, треба поставити перед собою чіткі цілі:

  • здоровий і безпечний відпочинок;
  • економія місця у валізі;
  • комфорт із мінімумом коштів.

Але не завжди, коли справа доходить до б’юті-продуктів, цих правил вдається дотримуватися. Що ж з косметики потрібно обов’язково взяти у відпустку, а що краще залишити вдома?

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Засоби для волосся

Це перше, що слід покласти у косметичку. Щоб не тягнути всі свої тюбики з масками для волосся, ефективний засіб пропонуємо виготовити самостійно на місці. Знадобиться чайна ложка оливкової олії, невелика кількість води і одне яйце. Все змішайте, нанесіть на волосся і закутайте поліетиленом. Зачекайте 1520 хвилин і змийте з шампунем. Не варто забувати також про кондиціонер для волосся.

Засоби для догляду за обличчям

Засоби для обличчя краще брати свої, але перекласти їх в ємності меншого розміру в такій кількості, аби вистачило на всю відпустку. Ще один важливий засіб, який необхідно прихопити, – сонцезахисний крем. Для обличчя підійде тональний крем з високим SPF-фактором. Так ви зможете зберегти засмагу і під час прогулянок містом.

Woman's accessories lying flat on textured paper background. Pink and white pastel colors with copy space around products

Декоративна косметика

Для легкого і красивого макіяжу в косметичці достатньо тримати кремові рум’яна натурального відтінку і помаду. Щоб не бути пандою у відпустці, туш залиште вдома і зробіть в салоні тонування вій. Але олівець для очей натурального відтінку варто взяти. Для зняття макіяжу не забудьте ватяні диски і міцелярну воду.

Засоби для тіла

Для шкіри варто взяти одну баночку універсального засобу, що послужить вам як гель для душу, кондиціонер для тіла, а також як піна для ванн. Для ніг візьміть маленький педикюрний набір, де будуть пилочка, щипчики і ножиці.

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В результаті в косметичці у вас повинно лежати:

  • гель для миття волосся і тіла;
  • кондиціонер для волосся;
  • живильний крем для обличчя;
  • живильний крем для тіла;
  • зволожувальна помада з SPF;
  • сонцезахисний засіб для тіла;
  • зволожувальний крем для обличчя з SPF або BB-крем;
  • рум’яна;
  • олівець для очей;
  • міцелярнаа вода;
  • ватні диски;
  • педикюрний набір.

Слідкуйте за безпекою перебування на сонці та гарного вам відпочинку!

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