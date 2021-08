Про те, що необхідно взяти з собою у відпустку в косметичці, думає кожна дівчина. І часом жіноча сумочка для косметики досягає величезних розмірів і значної ваги. Адже багато хто бере на відпочинок все підряд із гаслом «а раптом знадобиться!». Якщо ви хочете дізнатися, як зібрати косметичку у відпустку правильно, скористайтеся порадами від редакції сайту STB.UA.

Перш за все, щоб полегшити свій чемодан і зібрати все необхідне, треба поставити перед собою чіткі цілі:

Але не завжди, коли справа доходить до б’юті-продуктів, цих правил вдається дотримуватися. Що ж з косметики потрібно обов’язково взяти у відпустку, а що краще залишити вдома?

Це перше, що слід покласти у косметичку. Щоб не тягнути всі свої тюбики з масками для волосся, ефективний засіб пропонуємо виготовити самостійно на місці. Знадобиться чайна ложка оливкової олії, невелика кількість води і одне яйце. Все змішайте, нанесіть на волосся і закутайте поліетиленом. Зачекайте 15–20 хвилин і змийте з шампунем. Не варто забувати також про кондиціонер для волосся.

Засоби для обличчя краще брати свої, але перекласти їх в ємності меншого розміру в такій кількості, аби вистачило на всю відпустку. Ще один важливий засіб, який необхідно прихопити, – сонцезахисний крем. Для обличчя підійде тональний крем з високим SPF-фактором. Так ви зможете зберегти засмагу і під час прогулянок містом.

Для легкого і красивого макіяжу в косметичці достатньо тримати кремові рум’яна натурального відтінку і помаду. Щоб не бути пандою у відпустці, туш залиште вдома і зробіть в салоні тонування вій. Але олівець для очей натурального відтінку варто взяти. Для зняття макіяжу не забудьте ватяні диски і міцелярну воду.

Для шкіри варто взяти одну баночку універсального засобу, що послужить вам як гель для душу, кондиціонер для тіла, а також як піна для ванн. Для ніг візьміть маленький педикюрний набір, де будуть пилочка, щипчики і ножиці.

В результаті в косметичці у вас повинно лежати:

Слідкуйте за безпекою перебування на сонці та гарного вам відпочинку!

