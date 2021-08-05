Не знаете, как вкусно пообедать, и при этом не поправиться? Кулинар Винченцо Барба поделился рецептом своего любимого крем-супа — валюте с курицей и сельдереем. Приготовьте его однажды и он точно станет одним из ваших любимых блюд. Читайте пошаговый рецепт валюте с курицей и сельдереем в нашем материале.

Ингредиенты:

300г куриного филе

2 морковки

3 картофелины

30 г стебеля сельдерея

базилик

горстка грецких орехов

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Приготовление:

Овощи и мясо крупно порезать и сложить в кастрюлю. Для того, чтобы мясо и овощи равномерно проварились, не было ломтиков и прожилок мяса в готовом блюде, их нужно резать ровными и одинаковыми кусочками. Варить суп-пюре лучше всего в кастрюле с толстым дном на электроплите или на газовой конфорке с рассекателем пламени – в таком случае прогрев будет равномерным. Посолить, залить водой вровень с овощами и мясом. Варить до готовности – 30 минут. Бульон слить и процедить. Овощи и мясо смолоть на блендере, разбавить бульоном до нужной консистенции, добавить базилик, и поставить на огонь и довести до кипения. Готовить суп-пюре лучше в открытой кастрюле – это позволяет жидкости испаряться, в результате чего суп становится гуще, но при этом уменьшается его объем. Подавать, посыпав измельченными грецкими орехами и базиликом.

Video: Валюте с курицей и сельдереем: рецепт от Винченцо Барба Как приготовить валюте с курицей и сельдереем? Рецепт приготовления валюте с курицей и сельдереем пошагово от Винченцо Барба