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Валюте с курицей и сельдереем: рецепт от Винченцо Барба

05.08.2021

Не знаете, как вкусно пообедать, и при этом не поправиться? Кулинар Винченцо Барба поделился рецептом своего любимого крем-супа — валюте с курицей и сельдереем. Приготовьте его однажды и он точно станет одним из ваших любимых блюд. Читайте пошаговый рецепт валюте с курицей и сельдереем в нашем материале.

Ингредиенты:

  • 300г куриного филе
  • 2 морковки
  • 3 картофелины
  • 30 г стебеля сельдерея
  • базилик
  • горстка грецких орехов

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Приготовление:

  1. Овощи и мясо крупно порезать и сложить в кастрюлю. Для того, чтобы мясо и овощи равномерно проварились, не было ломтиков и прожилок мяса в готовом блюде, их нужно резать ровными и одинаковыми кусочками.
  2. Варить суп-пюре лучше всего в кастрюле с толстым дном на электроплите или на газовой конфорке с рассекателем пламени – в таком случае прогрев будет равномерным.
  3. Посолить, залить водой вровень с овощами и мясом. Варить до готовности – 30 минут. Бульон слить и процедить. Овощи и мясо смолоть на блендере, разбавить бульоном до нужной консистенции, добавить базилик, и поставить на огонь и довести до кипения.
  4. Готовить суп-пюре лучше в открытой кастрюле – это позволяет жидкости испаряться, в результате чего суп становится гуще, но при этом уменьшается его объем. Подавать, посыпав измельченными грецкими орехами и базиликом.

Video: Валюте с курицей и сельдереем: рецепт от Винченцо Барба

Как приготовить валюте с курицей и сельдереем? Рецепт приготовления валюте с курицей и сельдереем пошагово от Винченцо Барба

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