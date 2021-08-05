Валюте з куркою і селерою: рецепт від Вінченцо Барба
05.08.2021
Не знаєте, як смачно пообідати, і при цьому не погладшати? Кулінар Вінченцо Барба поділився рецептом свого улюбленого крем-супу – валюте з куркою і селерою. Приготуйте його одного разу і суп точно стане одним з ваших улюблених страв. Читайте покроковий рецепт валюте з куркою і селерою в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- 300 г філе курки
- 2 моркви
- 3 картоплини
- 30 г стебла селери
- базилік
- жменька волоських горіхів
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Спосіб приготування:
- Овочі та м’ясо крупно порізати і скласти в каструлю. Для того, щоб м’ясо і овочі рівномірно проварилися, не було скибочок і прожилок м’яса в готовій страві, їх потрібно різати рівними і однаковими шматочками.
- Варити суп-пюре найкраще в каструлі з товстим дном на електроплиті або на газовій конфорці з розсікачем полум’я – в такому випадку прогрівання буде рівномірним.
- Посолити, залити водою врівень з овочами і м’ясом. Варити до готовності – 30 хвилин. Бульйон злити і процідити. Овочі та м’ясо змолоти на блендері, розбавити бульйоном до потрібної консистенції, додати базилік, і поставити на вогонь і довести до кипіння.
- Готувати суп-пюре краще у відкритій каструлі – це дозволяє рідини випаровуватися, в результаті чого суп стає густішим, але при цьому зменшується його обсяг. Подавати, посипавши подрібненим волоськими горіхами.
Video: Валюте з куркою і селерою: рецепт від Вінченцо Барба
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