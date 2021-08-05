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Как избавиться от плесени на стенах: рецепт средства своими руками

05.08.2021

Не стоит тратиться на бытовую химию, если в ванной комнате появились «цветущие участки» на стенах, — проект «Все буде добре» знает, как избавиться от плесени, сделав эффективное чистящее средство своими руками.

плесень

Средство от плесени своими руками

Ингредиенты для средства от плесени на стенах в ванной:

  • вода – 100 г;
  • столовый уксус – 50 г;
  • перекись водорода – 50 г;
  • борная кислота – 25 г.

Как сделать эффективное средство от плесени на стенах в ванной:

  1. Необходимо все ингредиенты смешать в одной емкости.
  2. Перед нанесением на «цветущие участки» раствор нужно подогреть до температуры 50-70° С, чтобы усилить действие активных веществ.
  3. Свежеприготовленное средство нанести и оставить на некоторое время, а потом смыть.

Важно! Необходимо заниматься профилактикой участков, чтобы споры плесени не вернулись обратно. Для этого налейте немного уксуса в распылитель и сбрызгивайте проблемные места через день в течение двух недель.

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Причины появления плесени

hand open white plastic pvc window at home

Чаще всего плесень появляется из-за повышенной влажности и недостатка вентиляции.

Система вентиляции в квартирах советской постройки и большинстве новостроек спроектирована так, что воздух заходит через щели в окнах, входных дверях, а выходит через вентиляционные каналы в кухнях, ванных и туалетных комнатах.

Установка входных дверей с герметичным притвором, пластиковых окон, более герметичных, чем старые деревянные окна, нарушает и приток, и отток воздуха из квартиры. В этих условиях воздухообмен в квартире резко снижается, а вероятность повышения влажности увеличивается.

Если часто не проветривать квартиру, то плесень рано или поздно появится, особенно в ванной комнате, где есть идеальные условия для развития грибка.

Не ждите, пока плесень займет весь ваш дом и испортит вам здоровье, избавьтесь от ненавистного грибка уже сейчас!

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