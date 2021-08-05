Як позбутися цвілі на стінах: рецепт засобу своїми руками
Не варто витрачатися на побутову хімію, якщо у ванній кімнаті з’явилися «цвітучі ділянки» на стінах, – проект «Все буде добре» знає, як позбутися цвілі, зробивши ефективний засіб для чищення своїми руками.
Засіб від цвілі своїми руками
Інгредієнти для засобу від цвілі на стінах у ванній:
- вода – 100 г;
- столовий оцет – 50 г;
- перекис водню – 50 г;
- борна кислота – 25 г.
Як зробити ефективний засіб від цвілі на стінах у ванній:
- Необхідно всі інгредієнти змішати в одній ємкості.
- Перед нанесенням на «цвітучі ділянки» розчин потрібно підігріти до температури 50-70° С, щоб посилити дію активних речовин.
- Свіжоприготований засіб нанести і залишити на деякий час, а потім змити.
Важливо! Також необхідно займатися профілактикою ділянок, щоб спори цвілі не повернулися. Для цього налийте трохи оцту в розпилювач і збризкуйте проблемні місця через день протягом двох тижнів.
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Причини появи цвілі
Найчастіше цвіль з’являється через підвищену вологість та нестачу вентиляції.
Система вентиляції в квартирах радянської побудови та в більшості новобудов спроектована так, що повітря заходить через щілини у вікнах, вхідних дверях, а виходить через вентиляційні канали в кухнях, ванних і туалетних кімнатах.
Установка вхідних дверей з герметичним притвором, пластикових вікон, більш герметичних, ніж старі дерев’яні вікна, порушує і приплив, і відтік повітря з квартири. У цих умовах повітрообмін в квартирі різко знижується, а ймовірність підвищення вологості збільшується.
Якщо часто не провітрювати квартиру, то цвіль рано чи пізно з’явиться, особливо у ванній кімнаті, де є ідеальні умови для розвитку грибка.
Не чекайте, поки цвіль займе весь ваш будинок і зіпсує вам здоров’я, позбудьтеся ненависного грибка вже зараз!
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