Не варто витрачатися на побутову хімію, якщо у ванній кімнаті з’явилися «цвітучі ділянки» на стінах, – проект «Все буде добре» знає, як позбутися цвілі, зробивши ефективний засіб для чищення своїми руками.

Інгредієнти для засобу від цвілі на стінах у ванній:

Як зробити ефективний засіб від цвілі на стінах у ванній:

Важливо! Також необхідно займатися профілактикою ділянок, щоб спори цвілі не повернулися. Для цього налийте трохи оцту в розпилювач і збризкуйте проблемні місця через день протягом двох тижнів.

Більше на тему: Як швидко прибрати у квартирі

Найчастіше цвіль з’являється через підвищену вологість та нестачу вентиляції.

Система вентиляції в квартирах радянської побудови та в більшості новобудов спроектована так, що повітря заходить через щілини у вікнах, вхідних дверях, а виходить через вентиляційні канали в кухнях, ванних і туалетних кімнатах.

Установка вхідних дверей з герметичним притвором, пластикових вікон, більш герметичних, ніж старі дерев’яні вікна, порушує і приплив, і відтік повітря з квартири. У цих умовах повітрообмін в квартирі різко знижується, а ймовірність підвищення вологості збільшується.

Якщо часто не провітрювати квартиру, то цвіль рано чи пізно з’явиться, особливо у ванній кімнаті, де є ідеальні умови для розвитку грибка.

Не чекайте, поки цвіль займе весь ваш будинок і зіпсує вам здоров’я, позбудьтеся ненависного грибка вже зараз!

Більше на тему: Прибирання у ванній кімнаті: де осідають бактерії та як їх перемогти

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.