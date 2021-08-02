Лучший обед летом — холодный суп. Мы уже научили вас готовить холодный гороховый суп и турецкий суп «Джаджик». Сегодня же предлагаем узнать, как готовить холодный огуречный суп с семгой. Это блюдо удивит вас не только своим вкусом, но и быстротой приготовления. Всего 10 минут – и суп готов! Предлагаем вашему вниманию рецепт холодного огуречного супа с семгой от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.

Ингредиенты:

Огурцы — 500-600 г

Укроп — 20-30 г

Натуральный йогурт или минеральная вода — 200 мл

Копченая или слабосоленая семга — 200 г

Лимонный сок, соль по вкусу

Креветки – 100 г

Смородина красная – 100 г

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Приготовление:

Для начала нужно очистить огурцы от кожуры, разрезать пополам и удалить семена. Мякоть нарезать маленькими кубиками, чуть посыпать солью и оставить на час в прохладном месте, пока огурцы не пустят сок. Огурцы вместе с соком измельчить в блендере до однородной массы. После этого добавить йогурт или минеральную воду, сок лимона и соль. Поставить в холодильник на минут сорок. Главное, чтобы наш суп охладился достаточно хорошо. Перед подачей добавить семгу, нарезанную небольшими кубиками, и посыпать рубленым укропом.

Этот рецепт хорош еще тем, что вполне можно импровизировать: использовать копченую или слабосоленую рыбу, семгу можно заменить форелью, йогурт минералкой, а укроп базиликом.

Приятного аппетита!

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