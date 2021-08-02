Холодный огуречный суп с семгой: рецепт приготовления от Юрия Негрича
02.08.2021
Лучший обед летом — холодный суп. Мы уже научили вас готовить холодный гороховый суп и турецкий суп «Джаджик». Сегодня же предлагаем узнать, как готовить холодный огуречный суп с семгой. Это блюдо удивит вас не только своим вкусом, но и быстротой приготовления. Всего 10 минут – и суп готов! Предлагаем вашему вниманию рецепт холодного огуречного супа с семгой от участника самого кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.
Ингредиенты:
- Огурцы — 500-600 г
- Укроп — 20-30 г
- Натуральный йогурт или минеральная вода — 200 мл
- Копченая или слабосоленая семга — 200 г
- Лимонный сок, соль по вкусу
- Креветки – 100 г
- Смородина красная – 100 г
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Приготовление:
- Для начала нужно очистить огурцы от кожуры, разрезать пополам и удалить семена.
- Мякоть нарезать маленькими кубиками, чуть посыпать солью и оставить на час в прохладном месте, пока огурцы не пустят сок.
- Огурцы вместе с соком измельчить в блендере до однородной массы.
- После этого добавить йогурт или минеральную воду, сок лимона и соль. Поставить в холодильник на минут сорок. Главное, чтобы наш суп охладился достаточно хорошо.
- Перед подачей добавить семгу, нарезанную небольшими кубиками, и посыпать рубленым укропом.
Этот рецепт хорош еще тем, что вполне можно импровизировать: использовать копченую или слабосоленую рыбу, семгу можно заменить форелью, йогурт минералкой, а укроп базиликом.
Приятного аппетита!
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