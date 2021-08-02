Кращий обід влітку – холодний суп. Ми вже навчили вас готувати холодний гороховий суп і турецький суп «Джаджик». Сьогодні ж пропонуємо дізнатися, як готувати холодний огірковий суп з сьомгою. Ця страва здивує вас не тільки своїм смаком, але і швидкістю приготування. Всього 10 хвилин – і суп готовий! Пропонуємо вашій увазі рецепт холодного огіркового супу з сьомгою від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

Інгредієнти:

Огірки – 500-600 г

Кріп – 20-30 г

Натуральний йогурт або мінеральна вода – 200 мл

Копчена або слабосолона сьомга – 200 г

Лимонний сік, сіль за смаком

Креветки – 100 г

Смородина червона – 100 г

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Приготування:

Для початку потрібно очистити огірки від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння. М’якоть нарізати маленькими кубиками, трохи посипати сіллю і залишити на годину в прохолодному місці, поки огірки не пустять сік. Огірки разом з соком подрібнити в блендері до однорідної маси. Після цього додати йогурт або мінеральну воду, сік лимона і сіль. Поставити в холодильник на хвилин сорок. Головне, щоб наш суп охолов досить добре. Перед подачею додати сьомгу, нарізану невеликими кубиками, і посипати рубаним кропом.

Цей рецепт добрий ще тим, що цілком можна імпровізувати: використовувати копчену або слабосоленую рибу, сьомгу можна замінити фореллю, йогурт мінералкою, а кріп базиліком.

Смачного!

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