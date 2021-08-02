Холодний огірковий суп з сьомгою: рецепт приготування від Юрія Негрича
02.08.2021
Кращий обід влітку – холодний суп. Ми вже навчили вас готувати холодний гороховий суп і турецький суп «Джаджик». Сьогодні ж пропонуємо дізнатися, як готувати холодний огірковий суп з сьомгою. Ця страва здивує вас не тільки своїм смаком, але і швидкістю приготування. Всього 10 хвилин – і суп готовий! Пропонуємо вашій увазі рецепт холодного огіркового супу з сьомгою від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.
Інгредієнти:
- Огірки – 500-600 г
- Кріп – 20-30 г
- Натуральний йогурт або мінеральна вода – 200 мл
- Копчена або слабосолона сьомга – 200 г
- Лимонний сік, сіль за смаком
- Креветки – 100 г
- Смородина червона – 100 г
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Приготування:
- Для початку потрібно очистити огірки від шкірки, розрізати навпіл і видалити насіння.
- М’якоть нарізати маленькими кубиками, трохи посипати сіллю і залишити на годину в прохолодному місці, поки огірки не пустять сік.
- Огірки разом з соком подрібнити в блендері до однорідної маси.
- Після цього додати йогурт або мінеральну воду, сік лимона і сіль. Поставити в холодильник на хвилин сорок. Головне, щоб наш суп охолов досить добре.
- Перед подачею додати сьомгу, нарізану невеликими кубиками, і посипати рубаним кропом.
Цей рецепт добрий ще тим, що цілком можна імпровізувати: використовувати копчену або слабосоленую рибу, сьомгу можна замінити фореллю, йогурт мінералкою, а кріп базиліком.
Смачного!
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