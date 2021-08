Кращий обід влітку – холодний суп. Ми вже навчили вас готувати холодний гороховий суп і турецький суп «Джаджик». Сьогодні ж пропонуємо дізнатися, як готувати холодний огірковий суп з сьомгою. Ця страва здивує вас не тільки своїм смаком, але і швидкістю приготування. Всього 10 хвилин – і суп готовий! Пропонуємо вашій увазі рецепт холодного огіркового супу з сьомгою від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Професіонали» Юрія Негрича.

Цей рецепт добрий ще тим, що цілком можна імпровізувати: використовувати копчену або слабосоленую рибу, сьомгу можна замінити фореллю, йогурт мінералкою, а кріп базиліком.

Смачного!

