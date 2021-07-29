Собираем ребенка в лагерь: лайфхаки
В лагере дети так увлекаются отдыхом, что часто забывают о своих вещах. Как собрать ребенка в лагерь, чтобы он там ничего не потерял? У Оли Толстых, участницы проекта «Холостяк»-8, есть специальные лайфхаки — веселые, интересные, модные и стильные. А главное, что необходимые вещи в лагере всегда будут под рукой.
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Термоэтикетки
Сначала необходимо написать на термоэтикетке имя ребенка или нарисовать какой-нибудь значок, приклеить ее к одежде и пройтись сверху утюгом. Вы можете стирать одежду с такими этикетками — они не отклеятся и не потеряются. А ребенок всегда сможет узнать свои вещи!
Краски для тканей
Напишите специальными красками имя ребенка прямо на футболке или нарисуйте что-то интересное. Таким образом, ребенок будет выглядеть очень стильно и точно не потеряет свои вещи. К тому же такие рисунки не исчезают после стирки.
Сумка-бананка
Этот модный аксессуар на самом деле может вместить кучу необходимых для ребенка вещей: телефон, деньги, спиннер, брелоки и тому подобное. Так ребенок не потеряет свои вещи во время различных активностей в лагере. Для удобства отделы сумки-бананки можно подписать теми же термоэтикетками: для телефона, для игрушек, для денег.
Считалочки для детей
Чтобы ребенок, собираясь на пляж и с пляжа, не забыл самые необходимые вещи, научите его такой веселой считалочке:
Я збираю рюкзачок:
Спершу візьму рушничок,
Кепку, воду і серветки,
Та іще раз рушничок.
Не забуду і про крем
І засмагну без проблем!
Video: Собираем ребенка в лагерь: лайфхаки
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