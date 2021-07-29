В лагере дети так увлекаются отдыхом, что часто забывают о своих вещах. Как собрать ребенка в лагерь, чтобы он там ничего не потерял? У Оли Толстых, участницы проекта «Холостяк»-8, есть специальные лайфхаки — веселые, интересные, модные и стильные. А главное, что необходимые вещи в лагере всегда будут под рукой.

Читайте также: Куда отправить ребенка на летний отдых? Советы Натальи Холоденко

Термоэтикетки

Сначала необходимо написать на термоэтикетке имя ребенка или нарисовать какой-нибудь значок, приклеить ее к одежде и пройтись сверху утюгом. Вы можете стирать одежду с такими этикетками — они не отклеятся и не потеряются. А ребенок всегда сможет узнать свои вещи!

Краски для тканей

Напишите специальными красками имя ребенка прямо на футболке или нарисуйте что-то интересное. Таким образом, ребенок будет выглядеть очень стильно и точно не потеряет свои вещи. К тому же такие рисунки не исчезают после стирки.

Сумка-бананка

Этот модный аксессуар на самом деле может вместить кучу необходимых для ребенка вещей: телефон, деньги, спиннер, брелоки и тому подобное. Так ребенок не потеряет свои вещи во время различных активностей в лагере. Для удобства отделы сумки-бананки можно подписать теми же термоэтикетками: для телефона, для игрушек, для денег.

Считалочки для детей

Чтобы ребенок, собираясь на пляж и с пляжа, не забыл самые необходимые вещи, научите его такой веселой считалочке:

Я збираю рюкзачок:

Спершу візьму рушничок,

Кепку, воду і серветки,

Та іще раз рушничок.

Не забуду і про крем

І засмагну без проблем!



Video: Собираем ребенка в лагерь: лайфхаки Составляем список необходимых вещей в лагере и делимся лайфхаками, как собрать ребенка в лагерь. Что нужно помнить и как правильно собрать ребенка в лагерь - в материале.

Читайте нас также в Viber Все буде добре.