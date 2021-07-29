У таборі малеча так захоплюється відпочинком, що часто забуває про свої речі. Як зібрати дитину до табора, щоб вона там нічого не загубила? У Олі Толстих, учасниці проекту «Холостяк»-8, є спеціальні лайфхаки — веселі, цікаві, модні та стильні. А головне, що необхідні речі у таборі завжди будуть під рукою.

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Термоетикетки

Спочатку необхідно написати на термоетикетці ім’я дитини або намалювати який-небудь значок, приклеїти до одягу та пройтися зверху праскою. Ви можете прати одяг із такими етикетками — вони не відклеяться та не загубляться. І дитина завжди зможе впізнати свої речі.

Фарби для тканин

Напишіть спеціальними фарбами ім’я дитини прямо на футболці або намалюйте щось цікаве. Таким чином, дитина виглядатиме дуже стильно і точно не загубить свої речі. До того ж такі малюнки не зникають після прання.

Сумка-бананка

Цей модний аксесуар насправді може вмістити купу необхідних для дитини речей: телефон, гроші, спінери, брелоки тощо. І дитина не загубить свої речі під час різноманітних активностей у таборі. Для зручності відділи сумки-бананки можна підписати тими ж термоетикетками: для телефона, для іграшок, для грошей.

Лічилка для дітей

Аби дитина, збираючись на пляж та з пляжу, не забула найнеобхідніші речі, навчіть її такої веселої лічилки:

Я збираю рюкзачок:

Спершу візьму рушничок,

Кепку, воду і серветки,

Та іще раз рушничок.

Не забуду і про крем

І засмагну без проблем!



Video: Збираємо дитину в табір: лайфхаки Складаємо список необхідних речей в таборі і ділимося лайфхаками, як зібрати дитину в табір. Що потрібно пам'ятати і як правильно зібрати дитину в табір - у матеріалі.

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