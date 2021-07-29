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Секреты косметологии: творог подарит идеальный загар

29.07.2021

Чувствительная кожа мешает вам получать красивый загар? Косметолог Оля Метельская подскажет, как спасти вашу кожу! Вам понадобится специальный пилинг из творога. Как сделать пилинг для загара в домашних условиях, рассказывает косметолог. 

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. риса
  • 2 ст. л. творога
  • 0,5 ч. л. оливкового масла

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Приготовление:

  1. Рис перемалываем в кофемолке.
  2. Тщательно перемешиваем рис с творогом и оливковым маслом.
  3. Массу слегка подогреваем на водяной бане.
  4. Наносим на тело на 15 мин.

Эффект: этот пилинг очень бережно относится к коже, в отличие от многих салонных процедур, так что никаких смягчающих средств не требуется. Рис в его составе увлажняет кожу, предотвращает появление морщин, хорошо абсорбирует грязь с кожи, борется с дефектами. Творог богат кальцием и витамином Е, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами. Он благотворно влияет на кожу: увлажняет, смягчает, питает, разглаживает мелкие морщины.

Video: Секреты косметологии: творог подарит идеальный загар

Творожный пилинг для загара: как сделать пилинг для загара в домашних условиях, рассказывает косметолог.

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