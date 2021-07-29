Секреты косметологии: творог подарит идеальный загар
Чувствительная кожа мешает вам получать красивый загар? Косметолог Оля Метельская подскажет, как спасти вашу кожу! Вам понадобится специальный пилинг из творога. Как сделать пилинг для загара в домашних условиях, рассказывает косметолог.
Ингредиенты:
- 1 ч. л. риса
- 2 ст. л. творога
- 0,5 ч. л. оливкового масла
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Приготовление:
- Рис перемалываем в кофемолке.
- Тщательно перемешиваем рис с творогом и оливковым маслом.
- Массу слегка подогреваем на водяной бане.
- Наносим на тело на 15 мин.
Эффект: этот пилинг очень бережно относится к коже, в отличие от многих салонных процедур, так что никаких смягчающих средств не требуется. Рис в его составе увлажняет кожу, предотвращает появление морщин, хорошо абсорбирует грязь с кожи, борется с дефектами. Творог богат кальцием и витамином Е, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами. Он благотворно влияет на кожу: увлажняет, смягчает, питает, разглаживает мелкие морщины.