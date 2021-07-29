Чувствительная кожа мешает вам получать красивый загар? Косметолог Оля Метельская подскажет, как спасти вашу кожу! Вам понадобится специальный пилинг из творога. Как сделать пилинг для загара в домашних условиях, рассказывает косметолог.

Ингредиенты:

1 ч. л. риса

2 ст. л. творога

0,5 ч. л. оливкового масла

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Приготовление:

Рис перемалываем в кофемолке. Тщательно перемешиваем рис с творогом и оливковым маслом. Массу слегка подогреваем на водяной бане. Наносим на тело на 15 мин.

Эффект: этот пилинг очень бережно относится к коже, в отличие от многих салонных процедур, так что никаких смягчающих средств не требуется. Рис в его составе увлажняет кожу, предотвращает появление морщин, хорошо абсорбирует грязь с кожи, борется с дефектами. Творог богат кальцием и витамином Е, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами. Он благотворно влияет на кожу: увлажняет, смягчает, питает, разглаживает мелкие морщины.

Video: Секреты косметологии: творог подарит идеальный загар Творожный пилинг для загара: как сделать пилинг для загара в домашних условиях, рассказывает косметолог.