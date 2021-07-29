Чутлива шкіра заважає вам отримувати гарну засмагу? Косметолог Оля Метельська підкаже, як врятувати вашу шкіру! Вам знадобиться спеціальний пілінг з сиру. Як зробити пілінг для засмаги в домашніх умовах, розповідає косметолог.

Інгредієнти:

1 ч. л. рису

2 ст. л. сиру

0,5 ч. л. оливкового масла

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Приготування:

Рис перемелюємо в кавомолці. Ретельно перемішуємо рис із сиром та оливковою олією. Масу злегка підігріваємо на водяній бані. Наносимо на тіло на 15 хв.

Ефект: цей пілінг дуже дбайливо впливає на шкіру на відміну від багатьох салонних процедур, тому жодних пом’якшувальних засобів не потрібно. Рис у його складі зволожує шкіру, запобігає появі зморшок, добре абсорбує бруд зі шкіри, бореться з дефектами. Сир багатий на кальцій та вітамін Е, які мають сильні антиоксидантні властивості. Він цілюще впливає на шкіру: зволожує, пом’якшує, живить, розгладжує дрібні зморшки.

Video: Секрети косметології: сир подарує ідеальний загар! Сирний пілінг для засмаги: як зробити пілінг для засмаги в домашніх умовах, розповідає косметолог.