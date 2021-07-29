Секрети косметології: сир подарує ідеальний загар!
29.07.2021
Чутлива шкіра заважає вам отримувати гарну засмагу? Косметолог Оля Метельська підкаже, як врятувати вашу шкіру! Вам знадобиться спеціальний пілінг з сиру. Як зробити пілінг для засмаги в домашніх умовах, розповідає косметолог.
Інгредієнти:
- 1 ч. л. рису
- 2 ст. л. сиру
- 0,5 ч. л. оливкового масла
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Приготування:
- Рис перемелюємо в кавомолці.
- Ретельно перемішуємо рис із сиром та оливковою олією.
- Масу злегка підігріваємо на водяній бані.
- Наносимо на тіло на 15 хв.
Ефект: цей пілінг дуже дбайливо впливає на шкіру на відміну від багатьох салонних процедур, тому жодних пом’якшувальних засобів не потрібно. Рис у його складі зволожує шкіру, запобігає появі зморшок, добре абсорбує бруд зі шкіри, бореться з дефектами. Сир багатий на кальцій та вітамін Е, які мають сильні антиоксидантні властивості. Він цілюще впливає на шкіру: зволожує, пом’якшує, живить, розгладжує дрібні зморшки.
Video: Секрети косметології: сир подарує ідеальний загар!
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