Чутлива шкіра заважає вам отримувати гарну засмагу? Косметолог Оля Метельська підкаже, як врятувати вашу шкіру! Вам знадобиться спеціальний пілінг з сиру. Як зробити пілінг для засмаги в домашніх умовах, розповідає косметолог.

Інгредієнти:

Приготування:

Ефект: цей пілінг дуже дбайливо впливає на шкіру на відміну від багатьох салонних процедур, тому жодних пом’якшувальних засобів не потрібно. Рис у його складі зволожує шкіру, запобігає появі зморшок, добре абсорбує бруд зі шкіри, бореться з дефектами. Сир багатий на кальцій та вітамін Е, які мають сильні антиоксидантні властивості. Він цілюще впливає на шкіру: зволожує, пом’якшує, живить, розгладжує дрібні зморшки.

