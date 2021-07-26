Впереди еще месяц лета и теплые деньки. Эксперты «Все буде добре» рассказали о том, как подготовиться к удачному пикнику, выбрать овощи и фрукты, и сделать так, чтобы не замучили надоедливые комары. Детали читайте в нашем материале.

Как распознать нитраты в ранних овощах и фруктах

Нитраты в овощах, фруктах и зелени есть всегда. Отравление происходит тогда, когда нитратов в крови становится больше, чем наш организм способен переработать. Проще всего, конечно, провести экспресс-тест с помощью нитратомера. Но если его нет под рукой, запомните несколько советов:

Овощи и фрукты с недопустимой нормой нитратов очень яркого цвета, идеальной формы и внешнего вида: в них ни одной червоточинки, неровностей; они большого размера.

Запах овощей и фруктов должен быть слышен, но не ярко выражен.

Самое высокое содержание нитратов в незрелых плодах, особенно в свекле, редиске, зелени и салате. Меньше – в огурце, морковке, капусте. Самый низкий уровень нитратов в картошке и помидорах.

Нитраты – водорастворимые вещества, потому зелень и овощи следует замочить в холодной воде минут на 20 и тщательно промыть.

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Пластиковая посуда может быть опасной!

Эксперт по качеству Константин Грубич: «Когда мы едим из такой посуды, вместе с пищей токсины и другие вредные вещества от пластика попадают к нам в организм, где могут спровоцировать многие болезни. Итак, давайте посмотрим, от какой посуды лучше отказаться, а какую можно брать с собой на пикник. Для этого на тарелках-стаканчиках-лоточках посмотрите маркировку».

PS. Эти латинские буквы обозначают, что в состав посуды входит полистирол. Полистирол обозначают также треугольником из стрелок, внутри которого есть цифра 6. Такая посуда выделяет вредное вещество стирол, который накапливается в печени и почках и может привести к серьезным заболеваниям. Кроме того, под его воздействием обостряются всевозможные аллергии и проявляются заболевания нервной системы. Пищевой пластик с таким обозначением можно использовать только для холодных пищевых продуктов. При контакте с горячим и спиртными напитками такая посуда выделяет токсичный стирол.

РР. Такая маркировка говорит о том, что в состав посуды входит полипропилен. Полипропилен обозначают также треугольником из стрелок, внутри которого есть цифра 5. Такой пластик можно использовать для горячей пищи и напитков. Но с алкоголем полипропилен тоже не дружит: при контакте с ним посуда начинает выделять формальдегид или фенол. Это канцероген, от которого страдают почки, печень и глаза. Токсичной она становится и при длительной эксплуатации. То есть даже самый любимый лоток через полгода стоит отправить на помойку. При контакте с жирами полипропилен разрушается и выделяет токсичное вещество формальдегид, который очень негативно воздействует на кровеносную и пищеварительную системы.

PET. Одноразовые стаканчики, тарелочки, вилки, ложки, ножи, бутылки для воды, газировки, пива, молочных продуктов и растительных масел с пометкой PET производят из полиэтилентерефталата. Его запрещается использовать в микроволновке и заполнять горячей едой. У PET-посуды есть срок пригодности – один год, по истечении которого могут выделяться вредные вещества, поэтому нельзя покупать ее про запас. Если это бутылки с водой, газировкой или растительным маслом, то они тоже не могут храниться больше года.

PVC. В посуде с такой маркировкой может выделяться винилхлорид. Он превращается в хлорэпоксиэтилен, способный вызывать онкологические заболевания. Первые микродозы начинают выделяться уже через неделю после того, как в бутылку из такого материала залили содержимое.

Чем отпугнуть комаров

Выезжая на майские праздники на природу, помните, что в это время комары особенно активно атакуют «гомо сапиенс».

Ультразвук. Он представляет собой генератор звуковой частоты, имитирующий тревожное жужжание комаров-самцов, невыносимое для женских особей в период размножения, но при этом не слышимое человеком. Портативные модели с питанием от батареек можно везде носить с собой как брелок или закреплять на одежде.

Для тела. В основу большинства средств от комаров, которые мы наносим на кожу, входит диэтилтолуамид. Он разрешен во всем мире, хорошо отпугивает насекомых, но его нужно наносить только на одежду и при распылении стараться не вдыхать аэрозоль. Чтобы вещество было безвредным, оно должно состоять из натуральных компонентов, эфирных масел или в основе которого есть биологический репеллент IR3535. Посмотрите состав средства и убедитесь, что там есть именно эти вещества.

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