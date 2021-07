Попереду ще місяць літа і теплі деньки. Експерти «Все буде добре» розповіли про те, як підготуватися до вдалого пікніка, вибрати овочі та фрукти і зробити так, щоб не замучили докучливі комарі. Деталі читайте в нашому матеріалі.

Нітрати в овочах, фруктах і зелені є завжди. Отруєння відбувається тоді, коли нітратів у крові стає більше, ніж наш організм здатний переробити. Найпростіше, звичайно, провести експрес-тест за допомогою нітратоміра. Але якщо його немає під рукою, запам’ятайте кілька порад:

Експерт із якості Костянтин Грубич: «Коли ми їмо з такого посуду, разом з їжею токсини й інші шкідливі речовини з пластику потрапляють до нас в організм, де можуть спровокувати багато хвороб. Отже, давайте подивимося, від якого посуду краще відмовитися, а який можна брати з собою на пікнік. Для цього на тарілках-стаканчиках-лоточках подивіться маркування».

PS. Ці латинські букви означають, що до складу посуду входить полістирол. Полістирол позначають також трикутником зі стрілок, всередині якого є цифра 6. Такий посуд виділяє шкідливу речовину стирол, яка накопичується в печінці та нирках і може призвести до серйозних захворювань. Крім того, під його впливом загострюються всілякі алергії і проявляються захворювання нервової системи. Харчовий пластик з таким позначенням можна використовувати тільки для холодних харчових продуктів. При контакті з гарячим і спиртними напоями такий посуд виділяє токсичний стирол.

РР. Таке маркування свідчить про те, що до складу посуду входить поліпропілен. Поліпропілен позначають також трикутником зі стрілок, всередині якого є цифра 5. Такий пластик можна використовувати для гарячої їжі і напоїв. Але з алкоголем поліпропілен теж не дружить: при контакті з ним посуд починає виділяти формальдегід або фенол. Це канцероген, від якого страждають нирки, печінка та очі. Токсичним такий посуд стає і за тривалої експлуатації. Тобто навіть найулюбленіший лоток через півроку варто відправити на смітник. При контакті з жирами поліпропілен руйнується і виділяє токсичну речовину формальдегід, яка дуже негативно впливає на кровоносну і травну системи.

PET. Одноразові стаканчики, тарілочки, виделки, ложки, ножі, пляшки для води, газованки, пива, молочних продуктів і олій з позначкою PET виробляють з поліетилентерефталату. Його забороняється використовувати в мікрохвильовці і наповнювати гарячою їжею. У PET-посуду є термін придатності – один рік, після закінчення якого можуть виділятися шкідливі речовини, тому не можна купувати його про запас. Якщо це пляшки з водою, газованкою чи олією, то вони теж не можуть зберігатися більше року.

PVC. У посуді з таким маркуванням може виділятися вінілхлорид. Він перетворюється на хлорепоксіетилен, здатний спричиняти онкологічні захворювання. Перші мікродози починають виділятися вже через тиждень після того, як у пляшку з такого матеріалу залили вміст.

Виїжджаючи в теплу пору на природу, пам’ятайте, що вас можуть атакувати комарі. Тому краще заздалегідь подбати про захист від них

Ультразвук. Захиститися від кровопивць допоможе генератор звукової частоти, що імітує тривожне дзижчання комарів-самців, нестерпне для жіночих особин у період розмноження, але при цьому не чутне для людини. Портативні моделі з живленням від батарейок можна скрізь носити з собою як брелок або закріплювати на одязі.

Для тіла. В основу більшості засобів від комарів, які ми наносимо на шкіру, входить діетилтолуамід. Він дозволений у всьому світі, добре відлякує комах, але його потрібно наносити тільки на одяг і при розпилюванні намагатися не вдихати аерозоль. Щоб засіб був нешкідливим, він має складатися з натуральних компонентів, ефірних олій або в основі мати біологічний репелент IR3535. Подивіться склад засобу і переконайтеся, що там є саме ці речовини.

