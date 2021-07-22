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Маринованный виноград: рецепт приготовления

22.07.2021

Как приготовить маринованный виноград? Это же отличное лакомство, которое можно подавать к праздничному столу или просто баловать себя им при желании. А еще маринованный виноград – это достойный аналог оливок! Узнайте рецепт маринованного винограда в нашем материале!

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Ингредиенты:

  • Виноград (крупный) – 0,5 кг
  • Уксус (винный либо яблочный) – 25 мл
  • Соль – 20 г
  • Сахар – 100 г
  • Чеснок- 2 зубца
  • Розмарин – 1 веточка
  • Сушеный перец чили – 15 г
  • Душистый перец – 3–5 горошин
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Корица –1 палочка
  • Вода – 0,5 л
  • Растительное масло – 100 мл

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Приготовление:

  1. Виноград помыть, ягоды отделить от веточек. На дно пол-литровой банки выложить чеснок, розмарин, перец чили. Затем банку на половину заполнить виноградом, сверху снова выложить чеснок, розмарин, перец чили и положить оставшийся виноград таким образом, чтобы осталось 2 см до горлышка банки.
  2. Для маринада надо влить в кастрюлю 0,5 л воды, засыпать  сахар, соль, влить уксус, бросить  душистый перец,  лавровый лист, корицу. Мешать, пока не растворятся сахар и соль. Но не стоит кипятить, потому что у винограда треснет кожура.
  3. Залить в банку маринад, добавить растительное масло, закрыть крышкой. Хранить в холодильнике.

Виноград будет готов к употреблению через 2–3 месяца.

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