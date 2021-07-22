Маринованный виноград: рецепт приготовления
22.07.2021
Как приготовить маринованный виноград? Это же отличное лакомство, которое можно подавать к праздничному столу или просто баловать себя им при желании. А еще маринованный виноград – это достойный аналог оливок! Узнайте рецепт маринованного винограда в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Виноград (крупный) – 0,5 кг
- Уксус (винный либо яблочный) – 25 мл
- Соль – 20 г
- Сахар – 100 г
- Чеснок- 2 зубца
- Розмарин – 1 веточка
- Сушеный перец чили – 15 г
- Душистый перец – 3–5 горошин
- Лавровый лист – 2 шт.
- Корица –1 палочка
- Вода – 0,5 л
- Растительное масло – 100 мл
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Приготовление:
- Виноград помыть, ягоды отделить от веточек. На дно пол-литровой банки выложить чеснок, розмарин, перец чили. Затем банку на половину заполнить виноградом, сверху снова выложить чеснок, розмарин, перец чили и положить оставшийся виноград таким образом, чтобы осталось 2 см до горлышка банки.
- Для маринада надо влить в кастрюлю 0,5 л воды, засыпать сахар, соль, влить уксус, бросить душистый перец, лавровый лист, корицу. Мешать, пока не растворятся сахар и соль. Но не стоит кипятить, потому что у винограда треснет кожура.
- Залить в банку маринад, добавить растительное масло, закрыть крышкой. Хранить в холодильнике.
Виноград будет готов к употреблению через 2–3 месяца.
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