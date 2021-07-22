Как приготовить маринованный виноград? Это же отличное лакомство, которое можно подавать к праздничному столу или просто баловать себя им при желании. А еще маринованный виноград – это достойный аналог оливок! Узнайте рецепт маринованного винограда в нашем материале!



Больше по теме: Консервированный болгарский перец: рецепт на зиму

Ингредиенты:

Виноград (крупный) – 0,5 кг

Уксус (винный либо яблочный) – 25 мл

Соль – 20 г

Сахар – 100 г

Чеснок- 2 зубца

Розмарин – 1 веточка

Сушеный перец чили – 15 г

Душистый перец – 3–5 горошин

Лавровый лист – 2 шт.

Корица –1 палочка

Вода – 0,5 л

Растительное масло – 100 мл

Больше по теме: Как приготовить виноградный сок в домашних условиях

Приготовление:

Виноград помыть, ягоды отделить от веточек. На дно пол-литровой банки выложить чеснок, розмарин, перец чили. Затем банку на половину заполнить виноградом, сверху снова выложить чеснок, розмарин, перец чили и положить оставшийся виноград таким образом, чтобы осталось 2 см до горлышка банки.

Для маринада надо влить в кастрюлю 0,5 л воды, засыпать сахар, соль, влить уксус, бросить душистый перец, лавровый лист, корицу. Мешать, пока не растворятся сахар и соль. Но не стоит кипятить, потому что у винограда треснет кожура. Залить в банку маринад, добавить растительное масло, закрыть крышкой. Хранить в холодильнике.

Виноград будет готов к употреблению через 2–3 месяца.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре