Как избавиться от жажды в летний зной, знает Наталья Фалион! Лидер «Лисапетного батальона» поделилась рецептами ягодного кваса, который отлично утоляет жажду надолго. А приготовить ягодный квас в домашних условиях очень просто. Как сделать квас из малины и черной смородины, читайте в материале.

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Квас из малины

Ингредиенты:

1 кг малины

200 г сахара

25 г свежих дрожжей

3 г лимонной кислоты

4 л воды

5-6 листиков мяты

10 шт изюма

Приготовление:

Разомните ягоды, залейте кипяченой водой. Доведите смесь до кипения. Затем добавьте мяту и настаивайте 2-3 часа. Настоянную ягодную смесь обязательно процедите через марлю. После этого хорошо ее отожмите, чтобы получился малиновый компот. Отлейте полстакана смеси и добавьте туда измельченные свежие дрожжи. Размешивайте до полного растворения дрожжей. Влейте растворенные дрожжи в остальную ягодную смесь, добавьте сахар и лимонную кислоту. Поставьте смесь в теплое место для брожения на 8-10 часов, накрыв тонким полотенцем — для доступа воздуха. Процедите полученный квас, затем перелейте в бутылки, добавив в каждую по 2-3 изюминки. Хорошо закройте бутылки и на пару часов поставьте в теплое место. После этого переместите бутылки с квасом в холодильник.

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Квас из черной смородины

Ингредиенты:

1 кг черной смородины

15-20 г свежих дрожжей

200 г сахара

5 л воды

Листья смородины – 5 шт

Приготовление:

Измельчите ягоды и при помощи марли отожмите сок. В воду добавьте сахар, листья смородины. Затем жидкость доведите до кипения и остудите. После этого свежие дрожжи разотрите с 1 ч. л. сахара. Так они станут жидкими и сразу начнут работать. Добавьте в воду сок черной смородины и разведенные дрожжи. Поставьте полученную смесь на 1-2 дня в теплое место. Затем процедите и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике.

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Video: Ягодный квас: рецепты Натальи Фалион Ягодный квас! Рецепт этого прекрасного, освежающего напитка рассказала Наталья Фалион. Читайте рецепт ягодного кваса, который легко приготовить в домашних условиях