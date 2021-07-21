Ягодный квас: рецепты Натальи Фалион
21.07.2021
Как избавиться от жажды в летний зной, знает Наталья Фалион! Лидер «Лисапетного батальона» поделилась рецептами ягодного кваса, который отлично утоляет жажду надолго. А приготовить ягодный квас в домашних условиях очень просто. Как сделать квас из малины и черной смородины, читайте в материале.
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Квас из малины
Ингредиенты:
- 1 кг малины
- 200 г сахара
- 25 г свежих дрожжей
- 3 г лимонной кислоты
- 4 л воды
- 5-6 листиков мяты
- 10 шт изюма
Приготовление:
- Разомните ягоды, залейте кипяченой водой.
- Доведите смесь до кипения. Затем добавьте мяту и настаивайте 2-3 часа.
- Настоянную ягодную смесь обязательно процедите через марлю. После этого хорошо ее отожмите, чтобы получился малиновый компот.
- Отлейте полстакана смеси и добавьте туда измельченные свежие дрожжи. Размешивайте до полного растворения дрожжей.
- Влейте растворенные дрожжи в остальную ягодную смесь, добавьте сахар и лимонную кислоту.
- Поставьте смесь в теплое место для брожения на 8-10 часов, накрыв тонким полотенцем — для доступа воздуха.
- Процедите полученный квас, затем перелейте в бутылки, добавив в каждую по 2-3 изюминки.
- Хорошо закройте бутылки и на пару часов поставьте в теплое место. После этого переместите бутылки с квасом в холодильник.
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Квас из черной смородины
Ингредиенты:
- 1 кг черной смородины
- 15-20 г свежих дрожжей
- 200 г сахара
- 5 л воды
- Листья смородины – 5 шт
Приготовление:
- Измельчите ягоды и при помощи марли отожмите сок.
- В воду добавьте сахар, листья смородины. Затем жидкость доведите до кипения и остудите.
- После этого свежие дрожжи разотрите с 1 ч. л. сахара. Так они станут жидкими и сразу начнут работать.
- Добавьте в воду сок черной смородины и разведенные дрожжи.
- Поставьте полученную смесь на 1-2 дня в теплое место.
- Затем процедите и разлейте по бутылкам. Храните в холодильнике.
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Video: Ягодный квас: рецепты Натальи Фалион
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