Як позбутися спраги в літню спеку, знає Наталя Фаліон! Лідер «Лісапетного батальйону» поділилася рецептами ягідного квасу, який відмінно втамовує спрагу надовго. А приготувати ягідний квас у домашніх умовах дуже просто. Як зробити квас з малини і чорної смородини, читайте в матеріалі.

Більше на тему: Як відрізнити справжній квас від підробки

Складові:

Приготування:

Більше на тему: Фреші для схуднення – рецепти Тетяни Денисової

Складові:

Приготування:

Більше на тему: Як приготувати квас – простий рецепт

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.