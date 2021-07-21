Ягідний квас: рецепти Наталі Фаліон
21.07.2021
Як позбутися спраги в літню спеку, знає Наталя Фаліон! Лідер «Лісапетного батальйону» поділилася рецептами ягідного квасу, який відмінно втамовує спрагу надовго. А приготувати ягідний квас у домашніх умовах дуже просто. Як зробити квас з малини і чорної смородини, читайте в матеріалі.
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Квас з малини
Складові:
- 1 кг малини
- 200 г цукру
- 25 г свіжих дріжджів
- 3 г лимонної кислоти
- 4 л води
- 5-6 листочків м’яти
- 10 шт родзинок
Приготування:
- Розімніть ягоди, залийте кип’яченою водою.
- Доведіть суміш до кипіння. Потім додайте м’яту і настоюйте 2-3 години.
- Настояну ягідну суміш обов’язково процідіть через марлю. Після цього добре її відіжміть, щоб вийшов малиновий компот.
- Відлийте півсклянки суміші та додайте туди подрібнені свіжі дріжджі. Розмішуйте до повного розчинення дріжджів.
- Влийте розчинені дріжджі в ягідну суміш, додайте цукор і лимонну кислоту.
- Залиште суміш для бродіння у теплому місці на 8-10 годин, накрийте тоненьким рушником, щоб був доступ повітря.
- Процідіть квас і розлийте в пляшки, додавши по 2-3 родзинки в кожну пляшку.
- Добре закрийте пляшки й на декілька годин поставте в тепле місце. Після цього перемістіть пляшки з квасом у холодильник.
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Квас із чорної смородини
Складові:
- 1 кг чорної смородини
- 15-20 г свіжих дріжджів
- 200 г цукру
- 5 л води
- Листя смородини – 5 шт
Приготування:
- Подрібніть ягоди та за допомогою марлі гарненько відіжміть з них сік.
- У воду додайте цукор, листя смородини, доведіть до кипіння та охолодіть.
- Після цього свіжі дріжджі розітріть з 1 ч. л. цукру. Так вони стануть рідкими й одразу почнуть працювати.
- Додайте в воду сік чорної смородини та розведені дріжджі.
- Поставте отриману суміш на 1-2 дні в тепле місце.
- Процідіть і розлийте по пляшках. Зберігайте квас у холодильнику.
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Video: Ягідний квас: рецепти Наталі Фаліон
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