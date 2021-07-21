Як позбутися спраги в літню спеку, знає Наталя Фаліон! Лідер «Лісапетного батальйону» поділилася рецептами ягідного квасу, який відмінно втамовує спрагу надовго. А приготувати ягідний квас у домашніх умовах дуже просто. Як зробити квас з малини і чорної смородини, читайте в матеріалі.

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Квас з малини

Складові:

1 кг малини

200 г цукру

25 г свіжих дріжджів

3 г лимонної кислоти

4 л води

5-6 листочків м’яти

10 шт родзинок

Приготування:

Розімніть ягоди, залийте кип’яченою водою. Доведіть суміш до кипіння. Потім додайте м’яту і настоюйте 2-3 години. Настояну ягідну суміш обов’язково процідіть через марлю. Після цього добре її відіжміть, щоб вийшов малиновий компот. Відлийте півсклянки суміші та додайте туди подрібнені свіжі дріжджі. Розмішуйте до повного розчинення дріжджів. Влийте розчинені дріжджі в ягідну суміш, додайте цукор і лимонну кислоту. Залиште суміш для бродіння у теплому місці на 8-10 годин, накрийте тоненьким рушником, щоб був доступ повітря. Процідіть квас і розлийте в пляшки, додавши по 2-3 родзинки в кожну пляшку. Добре закрийте пляшки й на декілька годин поставте в тепле місце. Після цього перемістіть пляшки з квасом у холодильник.

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Квас із чорної смородини

Складові:

1 кг чорної смородини

15-20 г свіжих дріжджів

200 г цукру

5 л води

Листя смородини – 5 шт

Приготування:

Подрібніть ягоди та за допомогою марлі гарненько відіжміть з них сік. У воду додайте цукор, листя смородини, доведіть до кипіння та охолодіть. Після цього свіжі дріжджі розітріть з 1 ч. л. цукру. Так вони стануть рідкими й одразу почнуть працювати. Додайте в воду сік чорної смородини та розведені дріжджі. Поставте отриману суміш на 1-2 дні в тепле місце. Процідіть і розлийте по пляшках. Зберігайте квас у холодильнику.

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Video: Ягідний квас: рецепти Наталі Фаліон Ягідний квас! Рецепт цього прекрасного, освіжаючого напою розповіла Наталя Фаліон. Читайте рецепт ягідного квасу, який легко приготувати в домашніх умовах