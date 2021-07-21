Автополив: топ-3 автополива для растений своими руками

Автополив растений — способ сохранить цветы, если вы уезжаете в отпуск: растения берут именно столько жидкости, сколько им нужно. В материале — топ-3 способа автополива растений. Каждую систему вы сможете сделать своими руками в домашних условиях.

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Все способы автополива комнатных растений работают по принципу капиллярного поднятия жидкости. Мы выбрали 3 самых лучших автополива, которые вы можете сделать быстро и самостоятельно.

Автополив на основе газеты

Этот способ основан на свойстве газетной бумаги как накопителя воды. На дно тазика поместите губчатую тряпку и поставьте вазон в емкость. Налейте воду на 2—3 сантиметра.

Пространство между горшками заложите влажной газетой. Вода из бумаги испарится и повысит влажность воздуха вокруг растений. Благодаря такому способу влага будет впитываться постепенно.

Автополив на основе фитильков

Нарежьте из марли полоски и скрутите их в виде жгута. Если горшок маленький – хватит одного фитилька, если побольше, то понадобится около трех. Возьмите емкость, наполненную водой, и поставьте на любую подставку. Она должна располагаться выше цветочных горшков. Вокруг этого сооружения расставьте вазоны с комнатными растениями. Один конец фитилька закопайте в верхний слой земли вазона. Другой конец фитилька погрузите в емкость с водой. На концы марлевых веревочек можно приделать грузик, чтобы они не всплывали.

Автополив на основе медицинских капельниц

Купите для каждого горшка медицинскую капельницу и снимите иголки и наконечники. Возьмите пятилитровую пластиковую бутылку и наполните ее водой. Концы капельниц соберите в пучок и перевяжите проволокой. Не забудьте повесить груз, во избежание всплытия концов. Бутылку с водой поставьте на табурет и погрузите в нее концы капельниц с грузом. Внизу возле табурета расставьте горшки с растениями. Регулятор на капельнице поможет выставить оптимальный объем поступающей жидкости. Сначала полностью откройте, чтобы вода начала течь с другого конца капельницы. Как только вода потекла – закройте регулятор до упора. После этого нужно воткнуть конец устройства в землю и немного открыть регулятор для подачи воды.

Если растение все же получало воды меньше, чем необходимо, то нужно обрезать все увядшие ростки и листья и погрузить горшок в воду до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем вынуть горшок из воды, поставить растение в затененное место и почаще опрыскивать листья.

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