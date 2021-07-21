Автополив: топ-3 автополиви для рослин своїми руками

Автополив рослин — спосіб зберегти квіти, якщо ви їдете у відпустку: рослини беруть саме стільки рідини, скільки їм потрібно. У матеріалі — топ-3 способи автополиву рослин. Кожну систему ви зможете зробити своїми руками в домашніх умовах.

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Усі способи автополиву кімнатних рослин працюють за принципом капілярного підняття рідини. Ми вибрали три найкращих автополиви, які ви можете зробити швидко і самостійно.

Автополив на основі газети

Цей спосіб заснований на властивості газетного паперу як накопичувача води. На дно тазика помістіть губчасту ганчірку і поставте вазон у ємність. Налийте воду на 2-3 сантиметри.

Простір між горщиками закладіть вологою газетою. Вода з паперу випарується і підвищить вологість повітря навколо рослин. Завдяки такому способу волога буде вбиратися поступово.

Автополив на основі ґнотика

Наріжте з марлі смужки і скрутіть їх у вигляді джгута. Якщо горщик маленький – вистачить одного ґнотика, якщо побільше, то знадобиться зо три. Візьміть ємність, наповнену водою, і поставте на будь-яку підставку. Вона повинна розташовуватися вище квіткових горщиків. Навколо цієї споруди розставте вазони з кімнатними рослинами. Один кінець ґнотика закопайте у верхній шар землі вазона. Інший кінець ґнотика занурте в ємність з водою. На кінці марлевих мотузочок можна прикріпити вантаж, щоб вони не спливали.

Автополив на основі медичних крапельниць

Купіть для кожного горщика медичну крапельницю та зніміть голки і накінечники. Візьміть п’ятилітрову пластикову пляшку і наповніть її водою. Кінці крапельниць зберіть у пучок і перев’яжіть дротом. Не забудьте причепити вантаж, щоб уникнути спливання кінців. Пляшку з водою поставте на табурет і занурте в неї кінці крапельниць із вантажем. Внизу біля табурета розставте горщики з рослинами. Регулятор на крапельниці допоможе виставити оптимальний обсяг рідини, що поступає. Спочатку повністю відкрийте, щоб вода почала текти з іншого кінця крапельниці. Як тільки вода потекла – закрийте регулятор до упору. Після цього потрібно увіткнути кінець пристрою в землю і трохи відкрити регулятор для подачі води.

Якщо рослина все ж отримувала води менше, ніж необхідно, то потрібно обрізати всі зів’ялі паростки та листя і занурити горщик у воду доти, доки не перестануть виділятися бульбашки повітря. Потім вийняти горщик із води, поставити рослину в затінене місце і частіше обприскувати листя.

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