Автополив: топ-3 автополиви для рослин своїми руками

Автополив рослин — спосіб зберегти квіти, якщо ви їдете у відпустку: рослини беруть саме стільки рідини, скільки їм потрібно. У матеріалі — топ-3 способи автополиву рослин. Кожну систему ви зможете зробити своїми руками в домашніх умовах.

Усі способи автополиву кімнатних рослин працюють за принципом капілярного підняття рідини. Ми вибрали три найкращих автополиви, які ви можете зробити швидко і самостійно.

Цей спосіб заснований на властивості газетного паперу як накопичувача води. На дно тазика помістіть губчасту ганчірку і поставте вазон у ємність. Налийте воду на 2-3 сантиметри.

Простір між горщиками закладіть вологою газетою. Вода з паперу випарується і підвищить вологість повітря навколо рослин. Завдяки такому способу волога буде вбиратися поступово.

Якщо рослина все ж отримувала води менше, ніж необхідно, то потрібно обрізати всі зів’ялі паростки та листя і занурити горщик у воду доти, доки не перестануть виділятися бульбашки повітря. Потім вийняти горщик із води, поставити рослину в затінене місце і частіше обприскувати листя.

