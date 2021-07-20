Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания
20.07.2021
Что приготовить из малины? Предлагаем рецепт диетического малинового чизкейка без выпекания. Этот низкокалорийный десерт порадует вас своим вкусом, а способ его приготовления позволяет сохранить полезные вещества, содержащиеся в ароматной сезонной ягоде. Читайте простой рецепт, по которому легко приготовить чизкейк в домашних условиях без больших затрат времени.
Диетический рецепт малинового чизкейка
Ингредиенты:
Основа:
- 1 ст. овсяных хлопьев
- 1 ст. чая или кофе
- 1 ч. л. меда
Начинка:
- 200 г нежирного творога
- 1 ч. л. меда
- 200 г нежирного йогурта
- 100 мл соевого молока
- 20 г желатина
- 2 яичных белка
- 1 ст. малины
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Малиновый соус:
- 1 ст. малины
- 1 ч. л. крахмала (предпочтительнее кукурузный)
- 2 ст. л. воды
- 1 ч. л. меда
Как приготовить диетический чизкейк без выпекания
- Заливаем хлопья чаем, добавляем мед, размешиваем и оставляем на 10 минут. Затем распределяем по дну формы.
- Взбиваем вместе творог, йогурт и мед.
- В молоке нужно растворить желатин, затем добавить его в творожную массу и взбить миксером.
- Добавляем взбитые в крутую пену яичные белки. Высыпаем туда ягоды.
- Выкладываем на основу и оставляем в холодильнике на 2 часа.
- Взбиваем в блендере малину, доводим ее до кипения. Крахмал разводим в холодной воде и затем добавляем в малину. Провариваем 1–2 мин., пока смесь не загустеет.
- Когда остынет, не забудьте добавить мед. Поливаем чизкейк соусом.
Приятного аппетита!
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Video: Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания
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