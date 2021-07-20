Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания

20.07.2021

Что приготовить из малины? Предлагаем рецепт диетического малинового чизкейка без выпекания. Этот низкокалорийный десерт порадует вас своим вкусом, а способ его приготовления позволяет сохранить полезные вещества, содержащиеся в ароматной сезонной ягоде. Читайте простой рецепт, по которому легко приготовить чизкейк в домашних условиях без больших затрат времени.

Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания

Диетический рецепт малинового чизкейка

Ингредиенты:

Основа:

  • 1 ст. овсяных хлопьев
  • 1 ст. чая или кофе
  • 1 ч. л. меда

Начинка:

  • 200 г нежирного творога
  • 1 ч. л. меда
  • 200 г нежирного йогурта
  • 100 мл соевого молока
  • 20 г желатина
  • 2 яичных белка
  • 1 ст. малины

Больше на тему: Эликсир молодости: витаминный смузи от звезд Голливуда

Малиновый соус:

  • 1 ст. малины
  • 1 ч. л. крахмала (предпочтительнее кукурузный)
  • 2 ст. л. воды
  • 1 ч. л. меда

Как приготовить диетический чизкейк без выпекания

  1. Заливаем хлопья чаем, добавляем мед, размешиваем и оставляем на 10 минут. Затем распределяем по дну формы.
  2. Взбиваем вместе творог, йогурт и мед.
  3. В молоке нужно растворить желатин, затем добавить его в творожную массу и взбить миксером.
  4. Добавляем взбитые в крутую пену яичные белки. Высыпаем туда ягоды.
  5. Выкладываем на основу и оставляем в холодильнике на 2 часа.
  6. Взбиваем в блендере малину, доводим ее до кипения. Крахмал разводим в холодной воде и затем добавляем в малину. Провариваем 12 мин., пока смесь не загустеет.
  7. Когда остынет, не забудьте добавить мед. Поливаем чизкейк соусом.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Малиновый чизкейк: диетический рецепт без выпекания

Как приготовить малиновый чизкейк без выпекания? Диетический рецепт позволит вам это сделать быстро и просто

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить