Що приготувати з малини? Пропонуємо рецепт дієтичного малинового чізкейку без випікання. Цей низькокалорійний десерт порадує вас своїм смаком, а спосіб його приготування дозволяє зберегти корисні речовини, що містяться в ароматній сезонній ягоді. Читайте простий рецепт, за яким легко приготувати чизкейк в домашніх умовах без значних витрат часу.

Дієтичний рецепт малинового чизкейку

Інгредієнти:

Основа:

1 скл. вівсяних пластівців

1 скл. чаю або кави

1 ч. л. меду

Начинка:

200 г нежирного сиру

1 ч. л. меду

200 г нежирного йогурту

100 мл соєвого молока

20 г желатину

2 яєчні білки

1 скл. малини

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Малиновий соус:

1 скл. малини

1 ч. л. крохмалю (краще кукурудзяний)

2 ст. л. води

1 ч. л. меду

Як приготувати дієтичний чизкейк без випікання

Спосіб приготування:

Заливаємо пластівці чаєм, додаємо мед, розмішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Потім розподіляємо по дну форми. Збиваємо разом сир, йогурт і мед. У молоці потрібно розчинити желатин, потім додати його в сирну масу та збити міксером. Додаємо збиті в круту піну яєчні білки. Висипаємо туди ягоди. Викладаємо на основу й залишаємо в холодильнику на 2 год. Збиваємо в блендері малину, доводимо її до кипіння. Крохмаль розводимо в холодній воді, а потім додаємо в малину. Проварюємо 1 – 2 хв., поки суміш не загусне. Коли охолоне, не забудьте додати мед. Поливаємо чизкейк соусом.

Смачного!

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Video: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання Як приготувати малиновий чизкейк без випікання? Дієтичний рецепт дозволить вам зробити це швидко і просто