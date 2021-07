Що приготувати з малини? Пропонуємо рецепт дієтичного малинового чізкейку без випікання. Цей низькокалорійний десерт порадує вас своїм смаком, а спосіб його приготування дозволяє зберегти корисні речовини, що містяться в ароматній сезонній ягоді. Читайте простий рецепт, за яким легко приготувати чизкейк в домашніх умовах без значних витрат часу.

Інгредієнти:

Основа:

Начинка:

Більше на тему: Еліксир молодості: вітамінний смузі від зірок Голлівуду

Малиновий соус:

Спосіб приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.