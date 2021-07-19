Летнее меню невозможно представить без баклажанов. Однако мало кто знает, что порой привычные «синенькие» хранят в себе не только полезные свойства, но и опасные вещества. Об этом больше рассказал инженер-технолог Андрей Бабаев. Читайте, как правильно выбирать баклажаны, и смотрите видео.

Зачастую, покупая на рынке или в магазине баклажаны, люди руководствуются принципом «чем они более спелые, тем полезней», а зря. Как раз в хорошо созревших овощах обычно накапливается вреднейший яд – соланин, способный вызвать галлюцинации, помутнение рассудка, а также спазм мышц. Особенно высокая концентрация его содержится в семенах.

Чтобы обезопасить себя от печальных последствий употребления баклажанов, необходимо обращать внимание на те «синенькие», которые слегка не дозрели. Рассмотрим подробнее еще несколько важных моментов.

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Как выбирать баклажаны

Определить «правильные», вкусные и полезные овощи помогут следующие советы.

Обращайте внимание на плодоножку. Она должна быть зеленой и гладкой. Потемневшая и сморщенная плодоножка говорит о том, что баклажан был сорван давно и лежит на прилавке уже который день. О накопившемся яде будут свидетельствовать коричневые пятна на плоде, его сухость и отсутствие глянцевого блеска . О том, что «синенькие» несвежие, также укажут вмятины , которые не восстанавливаются после надавливания.

Период технической спелости – идеальное время для употребления баклажана в пищу. Определить, когда же наступил «тот самый момент», довольно несложно. Как правило, такие овощи имеют темно-фиолетовый (но не черный!) цвет и средний размер.

Помните «золотое» правило: «синенькие» обязательно должны быть тяжелыми. Приблизительный вес среднего баклажана составляет около 200 г, длина 18–20 см, а диаметр – 7–8 см.

Внутренний вид овоща также расскажет о нем многое. Разрежьте баклажан и изучите семечки. Если последние имеют темно-коричневый цвет – плод однозначно перезрел. Откажитесь от употребления его в пищу. Вырежьте мякоть и выждите 30 секунд: если она побуреет, срочно отправляйте ее в мусорное ведро.

Для пущей бдительности проделайте следующую процедуру: погрузите «синенькие» на полчаса в холодную подсоленную воду и затем промойте. Жидкость поможет снизить концентрацию яда в овощах.

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Как определить количество нитратов в баклажанах

К сожалению, соланин – не единственная опасность, подстерегающая человека при выборе плода. Не менее вредны и средства, которыми обрабатывают баклажаны в борьбе с насекомыми. Поэтому обязательно храните только тщательно вымытые овощи.

Определить чрезмерное количество нитратов можно с помощью невыраженного запаха плодов, а также характерной сосудистой ткани внутренней части баклажана. Чаще всего вредные вещества скапливаются в области ножки овоща, поэтому лучше воздержаться от употребления данного участка в пищу. Снизить количество нитратов поможет варка баклажанов. Очищенные овощи положите в кипящую воду на 15 минут. Затем посолите жидкость и слейте ее.

И напоследок, помните: темно-фиолетовые плоды более обогащены полезными свойствами, нежели, к примеру, светлоокрашенные. Однако и содержание соланина в них гораздо выше. Самый оптимальный вариант – это иссиня-черные продолговатые недозрелые плоды. В них, как правило, мало семян, да и на вкус они довольно нежные. Такие овощи способствуют снижению уровня холестерина в крови и являются отличной профилактикой атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Отказаться же от баклажанов стоит в том случае, если вы страдаете расстройством пищевого тракта: овощи могут вызвать язву или гастрит.

Больше полезного о баклажанах узнаете из видео:

Video: Что нужно знать о баклажанах: советы Андрея Бабаева Как выбрать баклажаны, рассказывает наш эксперт. Все о том, как выбирать баклажаны без нитратов и вредных веществ, читайте в материале.

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