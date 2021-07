Літнє меню неможливо уявити без баклажанів. Однак мало хто знає, що часом звичні «синенькі» зберігають в собі не тільки корисні властивості, а й небезпечні речовини. Про це більше розповів інженер-технолог Андрій Бабаєв. Читайте, як правильно вибирати баклажани, і дивіться відео.

Найчастіше, купуючи на ринку або в магазині баклажани, люди керуються принципом «чим вони стигліші, тим корисніші», а даремно. Якраз в добре дозрілих овочах зазвичай накопичується найшкідливіша отрута – соланін, здатний викликати галюцинації, помутніння розуму, а також спазм м’язів. Особливо висока концентрація його міститься в насінні.

Щоб убезпечити себе від сумних наслідків вживання баклажанів, необхідно звертати увагу на ті «синенькі», які злегка не дозріли. Розглянемо докладніше ще кілька важливих моментів.

Визначити «правильні», смачні та корисні овочі допоможуть такі поради.

Період технічної стиглості – ідеальний час для вживання баклажана в їжу. Визначити, коли ж настав «той самий момент», досить нескладно. Зазвичай такі овочі мають темно-фіолетовий (але не чорний!) колір і середній розмір.

Пам’ятайте «золоте» правило: «синенькі» обов’язково мають бути важкими. Приблизна вага середнього баклажана становить 200 г, довжина – 18–20 см, а діаметр – 7–8 см.

Внутрішній вигляд овоча також розповість про нього багато. Розріжте баклажан і роздивіться насіння. Якщо воно темно-коричневого кольору – плід однозначно перезрів. Краще відмовтеся від його вживання. Виріжте м’якоть і почекайте 30 секунд: якщо вона стане бурого кольору, терміново викидайте у смітник.

Для більшої певності виконайте таку процедуру: занурте «синенькі» на півгодини в холодну підсолену воду і потім промийте. Рідина допоможе знизити концентрацію отрути в овочах.

На жаль, соланін – не єдина небезпека, яка чатує на людину при виборі плода. Не менш шкідливі й засоби, якими обробляють баклажани в боротьбі з комахами. Тому обов’язково зберігайте тільки ретельно вимиті овочі.

Визначити надмірну кількість нітратів можна за допомогою невираженого запаху плодів, а також характерної судинної тканини внутрішньої частини баклажана. Найчастіше шкідливі речовини накопичуються в ділянці ніжки овоча, тому краще утриматися від вживання її в їжу. Знизити кількість нітратів допоможе варіння баклажанів. Очищені овочі покладіть в киплячу воду на 15 хвилин. Потім посоліть рідину і злийте її.

І наостанок, пам’ятайте: темно-фіолетові плоди більш збагачені корисними властивостями, ніж, наприклад, світлого кольору. Однак і вміст соланіну в них набагато вищий. Найоптимальніший варіант – це синьо-чорні довгасті недостиглі плоди. У них зазвичай мало насіння, та й на смак вони досить ніжні. Такі овочі сприяють зниженню рівня холестерину в крові, є чудовою профілактикою атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Відмовитися ж від баклажанів варто в тому випадку, якщо ви страждаєте розладом стравоходу: овочі можуть викликати виразку або гастрит.

