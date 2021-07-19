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Що потрібно знати про баклажани: поради Андрія Бабаєва

19.07.2021

Літнє меню неможливо уявити без баклажанів. Однак мало хто знає, що часом звичні «синенькі» зберігають в собі не тільки корисні властивості, а й небезпечні речовини. Про це більше розповів інженер-технолог Андрій Бабаєв. Читайте, як правильно вибирати баклажани, і дивіться відео.

Fresh eggplant in grey basket on blue wooden table.Rustic background. Top view. Copy space. Vegan vegetable.

Найчастіше, купуючи на ринку або в магазині баклажани, люди керуються принципом «чим вони стигліші, тим корисніші», а даремно. Якраз в добре дозрілих овочах зазвичай накопичується найшкідливіша отрута – соланін, здатний викликати галюцинації, помутніння розуму, а також спазм м’язів. Особливо висока концентрація його міститься в насінні.

Щоб убезпечити себе від сумних наслідків вживання баклажанів, необхідно звертати увагу на ті «синенькі», які злегка не дозріли. Розглянемо докладніше ще кілька важливих моментів.

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Як вибирати баклажани

Визначити «правильні», смачні та корисні овочі допоможуть такі поради.

  1. Звертайте увагу на плодоніжку. Вона повинна бути зеленою та гладкою. Потемніла й зморщена плодоніжка свідчить про те, що баклажан був зірваний давно й лежить на прилавку вже багато днів.
  2. Про отруту, що встигла накопичитися, свідчитимуть коричневі плями на плоді, його сухість і відсутність глянцевого блиску.
  3. Про те, що «синенькі» несвіжі, також вкажуть вм’ятини, які не відновлюються після натискання.

Період технічної стиглості – ідеальний час для вживання баклажана в їжу. Визначити, коли ж настав «той самий момент», досить нескладно. Зазвичай такі овочі мають темно-фіолетовий (але не чорний!) колір і середній розмір.

Woman customer buying organic eggplant in shop

Пам’ятайте «золоте» правило: «синенькі» обов’язково мають бути важкими. Приблизна вага середнього баклажана становить 200 г, довжина – 1820 см, а діаметр – 78 см.

Внутрішній вигляд овоча також розповість про нього багато. Розріжте баклажан і роздивіться насіння. Якщо воно темно-коричневого кольору – плід однозначно перезрів. Краще відмовтеся від його вживання. Виріжте м’якоть і почекайте 30 секунд: якщо вона стане бурого кольору, терміново викидайте у смітник.

Для більшої певності виконайте таку процедуру: занурте «синенькі» на півгодини в холодну підсолену воду і потім промийте. Рідина допоможе знизити концентрацію отрути в овочах.

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Як визначити кількість нітратів у баклажанах

На жаль, соланін – не єдина небезпека, яка чатує на людину при виборі плода. Не менш шкідливі й засоби, якими обробляють баклажани в боротьбі з комахами. Тому обов’язково зберігайте тільки ретельно вимиті овочі.

Eggplant slices on cutting board on wooden background

Визначити надмірну кількість нітратів можна за допомогою невираженого запаху плодів, а також характерної судинної тканини внутрішньої частини баклажана. Найчастіше шкідливі речовини накопичуються в ділянці ніжки овоча, тому краще утриматися від вживання її в їжу. Знизити кількість нітратів допоможе варіння баклажанів. Очищені овочі покладіть в киплячу воду на 15 хвилин. Потім посоліть рідину і злийте її.

І наостанок, пам’ятайте: темно-фіолетові плоди більш збагачені корисними властивостями, ніж, наприклад, світлого кольору. Однак і вміст соланіну в них набагато вищий. Найоптимальніший варіант – це синьо-чорні довгасті недостиглі плоди. У них зазвичай мало насіння, та й на смак вони досить ніжні. Такі овочі сприяють зниженню рівня холестерину в крові, є чудовою профілактикою атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Відмовитися ж від баклажанів варто в тому випадку, якщо ви страждаєте розладом стравоходу: овочі можуть викликати виразку або гастрит.

Більше корисного про баклажани дізнаєтеся з відео:

Video: Що потрібно знати про баклажани: поради Андрія Бабаєва

Як вибрати баклажани, розповідає наш експерт. Все про те, як вибирати баклажани без нітратів і шкідливих речовин, читайте в матеріалі.

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