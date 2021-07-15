Гаспачо — это блюдо средиземноморской кухни, ведущее свое происхождение из Испании и Португалии. Это суп, салат и коктейль, которые соединены в одном супервитаминном блюде! Оно утоляет голод, жажду, дает энергию и прекрасно освежает! Рецепт холодного зеленого гаспачо от Винченцо Барба смотрите в материале.

Ингредиенты:

Цельнозерновой хлеб — 2 кусочка

2 кусочка Огурцы — 4 шт.

4 шт. Стебель сельдерея — 1 шт.

1 шт. Сладкий салатный перец — 2 шт.

2 шт. Виноград — 10 ягод

10 ягод Чеснок — 1 шт.

1 шт. Оливковое масло — 4 ст. л.

4 ст. л. Лед — 1 ст.

1 ст. Сухое вино — 2 ст. л.

2 ст. л. Перец и соль по вкусу

Укроп, петрушка по вкусу

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Приготовление:

С хлеба срежьте корки, размочите мякоть в холодной кипяченой воде. Нарежьте небольшими кусочками очищенные от кожуры огурцы, перец, чеснок и сельдерей. Нашинкуйте зелень. Очистите виноград от косточек. Измельчите в блендере отжатый хлеб, нарезанные огурцы, перец, сельдерей чеснок, виноград и зелень. Продолжая взбивать, добавьте масло, вино и лед, а также перец и соль по вкусу.

Ваш гаспачо готов к употреблению! Приятного аппетита!

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