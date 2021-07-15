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Освежающий гаспачо по рецепту Винченцо Барба

15.07.2021

Гаспачо —  это блюдо средиземноморской кухни, ведущее свое происхождение из Испании и Португалии. Это суп, салат и коктейль, которые соединены в одном супервитаминном блюде! Оно утоляет голод, жажду, дает энергию и прекрасно освежает! Рецепт холодного зеленого гаспачо от Винченцо Барба смотрите в материале.

гаспачо

Ингредиенты:

  • Цельнозерновой хлеб 2 кусочка
  • Огурцы 4 шт.
  • Стебель сельдерея 1 шт.
  • Сладкий салатный перец 2 шт.
  • Виноград 10 ягод
  • Чеснок 1 шт.
  • Оливковое масло 4 ст. л.
  • Лед 1 ст.
  • Сухое вино 2 ст. л.
  • Перец и соль по вкусу
  • Укроп, петрушка по вкусу

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Приготовление:

  1. С хлеба срежьте корки, размочите мякоть в холодной кипяченой воде.
  2. Нарежьте небольшими кусочками очищенные от кожуры огурцы, перец, чеснок и сельдерей. Нашинкуйте зелень. Очистите виноград от косточек.
  3. Измельчите в блендере отжатый хлеб, нарезанные огурцы, перец, сельдерей чеснок, виноград и зелень.
  4. Продолжая взбивать, добавьте масло, вино и лед, а также перец и соль по вкусу.

Ваш гаспачо готов к употреблению! Приятного аппетита!

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Video: Освежающий гаспачо по рецепту Винченцо Барба

Гаспачо - рецепт освежающего супа, которым поделился Винченцо Барба. Как приготовить холодный вкусный гаспачо для летней жары - читайте в материале

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